我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（11）日中午在北京飯店會見中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，提到去年故宮百年院慶無法聯手舉辦，非常遺憾，但國民黨重新執政後，一定會快速恢復兩岸故宮的密切交流。另外，除故宮外，長城、頤和園、天壇、恭王府等，都應該擴大個面交流，因為兩岸同屬中華民族、共享中華文化，擴大各方面交流，有助於兩岸人民的心靈契合。尹力也表示，北京是政治、文化、國際交往和科技創新中心，也是傳統與現代融合且富有活力的超大型城市，京、台兩地交往也不斷深化，每年的海峽兩岸中華文化論壇、京台科技論壇、兩岸青年峰會等，這都是京台兩地交流的一個特點。鄭麗文特別感謝尹力對在北京的台商台胞長期的照顧，這兩天在北京留下印象深刻、永生難忘的記憶。昨天順利圓滿的完成了重要的會見，把和平的訊息清楚傳達到全世界，「對全世界來講都應該是值得祝福跟高興的好消息。」鄭麗文表示，希望兩黨之間關於黨史的檔案、文物的交流能夠全面深化推動，特別是跟各大學、研究機構文史跟學術的交流。希望可以著重聚焦於兩岸關於重要歷史資料的保存和交流，例如對日抗戰和台灣光復的史料，都能夠進行更多的交流和合作。其次是全力推廣兩岸文旅交流，弘揚中華文化；第三則是應加強科技產業跟城市治理經驗，彼此交流合作。