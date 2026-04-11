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▲男團VERA的學文（右1）退伍了，在品牌活動上首亮相，看起來很有精神。（圖／記者嚴俊強攝影）

男團VERA成員學文正式退伍回歸！今（11）日他與FEniX夏浦洋及VERA團員們，一起出席韓系保養品牌快閃活動，這也是他退伍後的首場公開亮相。久未面對媒體的學文直呼好緊張，但他一開口便停不下來，大談軍旅生活，更自爆在軍中洗碗洗上癮，洗到捨不得退伍，退伍前不忘送同袍小卡，怕大家忘了他。不同於一般人退伍時的歸心似箭，學文竟語出驚人地說：「我其實滿捨不得離開軍營的！」他表示，自己在軍中最大的快樂是洗碗，還洗出了強烈的成就感，「我超愛刷飯鍋！每天中午都在挑戰自己的極限，看能不能刷4個、5個，甚至6個餐盤和鍋子，那種把油垢刷乾淨的感覺真的很有成就感。」一旁的團員聽聞忍不住吐槽：「家裡也有碗可以給你刷！」學文則俏皮回應：「家裡的可以洗，但公司的（碗）如果大家都給我洗，我可能要洗到半夜才能休假了。」為了在軍中留下傳說，學文更使出藝人本領，把自己的宣傳小卡帶進營區，大發給同梯、班長、士官長甚至輔導長。他笑說：「我一直叮嚀他們要記得我喔！」沒想到士官長還開玩笑問他：「要不要乾脆晚幾天再退伍？」還有同袍開玩笑說，之後要把他的小卡拿去賣，但學文說不行，因為上面已經簽上署名了，賣不了。學文形容這段當兵的日子是「美好且不虛此行」的旅程，更感謝軍中朋友的照顧，讓他能帶著飽滿的能量回到舞台。他也預告，VERA目前已錄製完畢全新單曲，預計於5月底正式與大家見面。他語帶神祕地表示：「這次是我們從未挑戰過的曲風，大家絕對可以期待一下。」