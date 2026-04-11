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▲民進黨表示，本次活動特別準備限量隨緣品「民主香燈腳」飄帶，數量有限，發送完畢為止。（圖／民進黨提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香將於4月12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜，年度宗教盛事。對此，民進黨今（11）日表示，本次活動特別準備限量隨緣品「民主香燈腳」飄帶，數量有限，發送完畢為止。民進黨表示，明日即將迎來一年一度的白沙屯媽祖進香，每年有成千上萬名香燈腳一起用以雙腳寫下信仰，也走出台灣人彼此扶持的人情味。民進黨提到，民主進步黨青年部與新住民事務部今年將共同參與進香行列，隨著媽祖的步伐同行，體現多元族群對於在地文化與民間信仰的尊重與支持，本次活動特別準備限量隨緣品「民主香燈腳」飄帶，將於進香沿途隨機發送，與有緣相遇的香燈腳結緣交流，數量有限，發送完畢為止。此外，今年進香沿途將設有由民主進步黨黨公職協力設置之補給加油站，提供香燈腳適時休息空間與飲水，讓大家在長時間步行過程中維持體力與安全。民進黨表示，盼望透過此次參與，不僅傳遞對傳統文化的敬仰，也在進香的路途中與民眾相互扶持，一起祈求媽祖保佑台灣，國泰民安、風調雨順，台灣人民永享民主自由的生活。