台鐵、高鐵是台灣重要的大眾運輸工具，各自都有自己的乘車須知，然而你在搭車時，如果在車上飲食後，是否會自己隨手將垃圾帶下車呢？近日就有網友討論這個現象，透露有許多人在搭車時，自己吃完的包裝紙、杯子空罐都會直接丟在座位網袋裡不會帶下車，結果反而引起熱烈討論，有一票乘客認為「清潔車廂本來就是清潔工巡視的工作」；也有人認為「隨手帶走自己的垃圾本來就很正常，月台都有垃圾桶，也讓其他乘客有好的乘車體驗」。
台灣人搭高鐵、台鐵超大毛病「垃圾留網袋」！乘客不認吵翻
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「每次都在火車上看到一個男的在吃早餐，從來都不會把垃圾帶下車，真的有夠沒有公德心！」、「台灣人搭高鐵、台鐵真的很會犯病，自己吃完的垃圾拿下車去丟好嗎？後面是沒有其他乘客要坐是不是？拍拍屁股下車的人真的好多」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！車站有垃圾桶啊！幹嘛不拿下車」、「終於有人說出我的心聲，高鐵更多這種人，每次上車都看到網袋有垃圾」、「我的認知是，清潔人員是在路途中間協助清潔用餐後造成的垃圾，最後自己下車時要把剩餘的垃圾帶下車丟到垃圾桶」；不過也有許多乘客認為：「不然清潔人員是拿來幹嘛的？巡視車廂整潔本來就是他們的工作啊」、「高鐵不是都有人在收嗎.....原來是要自己拿下車？」
搭高鐵、台鐵網袋可以放垃圾嗎？高鐵官網1句話解答
然而高鐵、台鐵到底有沒有硬性規定民眾飲食過後的垃圾可以放在椅子的網袋裡？高鐵在官網上的「乘車須知」就有提到：「請共同維護座位清潔，多加利用車廂玄關處的垃圾桶及資源回收桶。」顯然是希望民眾不要將垃圾直接棄置在網袋裡面，隨行清潔人員沒有收到的垃圾，自己應該拿去丟或者帶走。
台鐵雖然過去有提到網袋可以暫時「放置垃圾」，但是也還是鼓勵民眾下車時順手拿去丟，現在不論是台鐵還是高鐵車站，月台基本上都已經有設置垃圾桶，也都會有隨車清潔人員固定巡視，都可以直接拿給清潔人員處理，比較不建議民眾直接丟置椅子網袋裡。可能該項規定沒有強制，但隨手處理自己的垃圾，不僅有美德，也為下個乘客提供更好搭車環境哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「每次都在火車上看到一個男的在吃早餐，從來都不會把垃圾帶下車，真的有夠沒有公德心！」、「台灣人搭高鐵、台鐵真的很會犯病，自己吃完的垃圾拿下車去丟好嗎？後面是沒有其他乘客要坐是不是？拍拍屁股下車的人真的好多」。
搭高鐵、台鐵網袋可以放垃圾嗎？高鐵官網1句話解答
然而高鐵、台鐵到底有沒有硬性規定民眾飲食過後的垃圾可以放在椅子的網袋裡？高鐵在官網上的「乘車須知」就有提到：「請共同維護座位清潔，多加利用車廂玄關處的垃圾桶及資源回收桶。」顯然是希望民眾不要將垃圾直接棄置在網袋裡面，隨行清潔人員沒有收到的垃圾，自己應該拿去丟或者帶走。