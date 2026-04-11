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台灣人搭高鐵、台鐵超大毛病「垃圾留網袋」！乘客不認吵翻

從來都不會把垃圾帶下車，真的有夠沒有公德心！

自己吃完的垃圾拿下車去丟好嗎？後面是沒有其他乘客要坐是不是？拍拍屁股下車的人真的好多」。

▲民眾捕捉到有乘客搭火車吃早餐，吃完的垃圾就直接丟在車上然後下車，認為這樣的行為不妥。（圖/Threads）

搭高鐵、台鐵網袋可以放垃圾嗎？高鐵官網1句話解答

「請共同維護座位清潔，多加利用車廂玄關處的垃圾桶及資源回收桶。」

▲高鐵的椅子網袋也經常有乘客把垃圾丟了就下車，其實官網上就有柔性勸導，希望民眾善用玄關垃圾桶以及資源回收桶。（圖/Threads）

可能該項規定沒有強制，但隨手處理自己的垃圾，不僅有美德，也為下個乘客提供更好搭車環境哦！