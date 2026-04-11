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阪神虎今日在名古屋巨蛋作客中日龍，阪神打線再度發威，森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔接連開紅，中心打線展現驚人攻擊能力，讓他們奪下近期三連勝，開季繳出10勝四敗的成績，穩坐央聯龍頭。森下翔太開季表現驚人，明顯沒有受到經典賽提早開機的影響，賽季開始後繳出驚人表現。去年累積23轟的森下翔太，今年開季僅用了不到兩週的時間就擊出六發全壘打，近三場比賽更是場場開轟，展現極強的爭奪全壘打王的氣勢。今日比賽中森下翔太第一打席就秒準一顆高角度速球，一棒送出左外野大牆，讓阪神開局就有了領先優勢。日本球評岡篤史氏表示：「他出棒很果斷，動作非常流暢，這是他表現極佳的證明。」在首局森下翔太擊出先馳得點陽春砲後，二局大山悠輔也轟出本季首支全壘打，七局佐藤輝明再補上一記 3 分打點的全壘打奠定勝基。這也是陣中三位核心打者首度在同場比賽開轟。佐藤輝明更是在 9 局又擊出兩分砲。繳出單場雙響炮的成績。另外值得一提的是，阪神上個賽季在同聯盟中僅對中日隊戰績落後，本季首度對戰便確定取得系列賽優勢。這也是開季以來連續第 5 個系列賽獲勝。隨著本輪系列賽與各隊交手過一輪，阪神對陣巨人、DeNA、廣島、養樂多及中日均已取得 2 勝以上的成績，展現出領先群雄的氣勢。