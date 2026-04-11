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▲民眾黨板橋區議員參選人林子宇。（圖／記者邱曾其攝）

民眾黨前發言人林子宇2024年7月在新北市新店區碧潭落水，今（11）日身為民眾黨新北板橋市議員參選人林子宇上台還原「碧潭落水事件」的心路歷程。針對黃國昌公開稱讚她是「優秀夥伴」，林子宇真情告白表示，「把我破碎成萬千碎片的心一一撿回來了！」民眾黨新北市長參選人黃國昌今日下午在三重向日葵廣場舉辦新北誓師大會，民眾黨新北市議員參選人也都出席。林子宇上台發言時先是大方一一展示先前被網友挖出嘲諷的照片，並強調她並沒有害怕面對自己的過去，接著回憶起當年受各界輿論關注的「碧潭落水事件」。林子宇笑說，這件事情的濫觴不是青鳥側翼嘲笑她，而是她現在跑地方還是會遇到有人問，「子宇妳不是要選新店嗎？」她表示，現在可以跟大家說說笑笑，但其實2024年是她人生中最低潮的時期，就在她代表民眾黨前往美國參與共和黨全代會的前一天，遭遇了人生中最重大的背叛。林子宇回憶，她還記得當時出差美國2週時間，作為民眾黨唯一的代表，她白天要穿上正裝，要換上笑臉展現最專業的形象，因為她不能讓藍綠看不起，可是到了晚上，她不敢睡覺，更不敢流眼淚，因為她深怕明天紅腫的雙眼會出賣自己的尊嚴。林子宇提到，這段人生的低潮非常、非常的辛苦，也才導致後續新聞上所看到恍神跌入碧潭的事件。而她當時在醫院悠悠轉醒的那一刻，她先是看到了創黨主席柯文哲，以及其他黨內同志。林子宇坦言，作為幕僚她醒過來時，心想的是完蛋了，當時風向都把它帶成民眾黨內部霸凌，在她發社群報平安，但內心碎到殘破不堪，但黃國昌當時出面回應，「林子宇是黨內優秀的夥伴，國際事務都是他在處理」，讓她一度快嚇死，「因為在這之前，我跟國昌老師鮮少有交集」。林子宇流露真情告白，「可是對我來講，一個這麼剛強的戰神，從他口中說出的這一番話，把我破碎成萬千碎片的心一一撿回來了」。她突然知道自己是誰，她的能力，她的價值，從來就不是一個失敗的感情事件可以來定義。最後，林子宇更透露，當柯文哲被民進黨這個惡劣的政府關押，她就跟隨黃國昌的腳步，不管是跟國際接洽，又或者是上街頭陳抗，「我跟他曾經在凌晨時分還一起待在民眾黨的中央黨部商討對策，也曾經跟他一起站在凱達格蘭大道的拒馬前，成為人體衝浪的一員」，林子宇也不忘自嘲向台下大喊「新年快樂！」讓台下小草激動鼓掌歡呼。