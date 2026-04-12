我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼開發團隊利用3D建模技術，完整捕捉金城武的五官和神韻。（圖／V1Play一起娛樂頻道YouTube）

影壇巨星金城武被譽為定義一整個世紀帥哥的代名詞，2001年在亞洲影響力巨大的他，被日本遊戲公司Capcom（卡普空）邀請化身旗下電玩《鬼武者》系列主角，擔任遊戲角色的臉部動態捕捉及配音，當年金城武本人接受建模的影片近日被翻出，網友戲驚嘆表示：「真人帥到比電玩角色還要像假人」、「帥形容不了他！」金城武共擔任2001年第一代《鬼武者》和2004年第三代《鬼武者3》的主角「明智左馬介」的臉模及配音，開發團隊利用當年頂尖的3D建模技術，完整捕捉他的五官輪廓與表情神韻，在早年的遊戲界屬於非常重大的跨界合作。當時的活體翻模影片中，穿著白色T恤的金城武由技術人員在臉部灌模，小心翼翼塗上藻酸鹽（一種牙科的材料），只留鼻孔呼吸，以快速凝固並精準複製皮膚毛孔等細節，而待凝固後再於外部覆蓋多層石膏繃帶，最後脫模。見到金城武被遊戲建模的過程，網友紛紛表示：「臉部就像雕塑般的輪廓」、「帥炸」、「我X，這側臉絕了」、「天生的建模臉」、「五官摺疊度無敵」、「五官在黃種人裡太立體了」、「我覺得左馬介沒有體現出金城武十分之一的帥氣」、「這臉是真實存在的嗎」、「我跟他站一起根本就像不同物種」、「鬼武者屬實是一代神作，當年真正是大製作！」Capcom在2019年推出第一代《鬼武者》的高畫質重製版，登上PS4、Xbox One、Nintendo Switch及PC等平台，金城武為此於相隔多年後再次進棚為明智左馬介重新錄製語音，讓新舊玩家能以現代的聲效品質體驗經典。金城武並不是第一位被遊戲建模的名人，其他和遊戲公司合作擔任臉模的明星還有港星周潤發、法國男星尚雷諾、功夫皇帝李連杰、日本男神木村拓哉、英國男星西恩賓、奧斯卡影帝凱文史貝西、加拿大女星艾倫佩姬（現為男星艾略特佩吉）、演技派男星威廉達佛、丹麥影帝麥斯米克森、法國女神蕾雅瑟杜、墨西哥名導演吉勒摩戴托羅等人。關於金城武的近況，大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》