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▲張凌赫（左）在劇中脫口而出即興台詞，展現對曹晏寧飾演的寧娘的關心。（圖／翻攝自逐玉）

陸劇《逐玉》雖然早已結局，但不少意猶未盡的劇迷，依然不斷重播，在劇中尋找小彩蛋。而近日，有網友發現張凌赫在飾演言正的時期，其中一段跟宋家清算的戲份，在拉著長長欠條時，看到樊長玉（田曦薇 飾）的妹妹寧娘（曹晏寧 飾）越走越遠時，脫口一句即興台詞：「寧娘快回來，別掉溝裡了」，展現出對寧娘的關心，讓劇迷都直呼超暖，大讚他是細心好男人。張凌赫在《逐玉》前期，裝做體弱多病的落魄斯文書生，化名「言正」並入贅樊家。而近日，有劇迷轉發他在當言正時，一段為妻子樊長玉出氣，拿出長長欠條，與宋家清算的戲份。只見他一個一個念著宋家欠下的東西，但因為欠條太長，寧娘還越拿越遠，讓張凌赫看到後，馬上停止原本的台詞，語氣也從冰冷變為溫柔，輕聲向寧娘說：「寧娘快回來，別掉溝裡了」。這段超自然的演出也在近日瘋傳，有劇迷指出這不是劇本台詞，而是張凌赫的即興發揮，紛紛大讚他對寧娘的關心與貼心，「我好喜歡，而且很自然，就是一整個寵愛跟心思細膩」、「聲音好溫柔，暖心」、「看到的時候覺得好暖！真的是一個細心的好男人！」、「言正是夢中情男」。張凌赫的貼心不只在劇中展現的淋漓盡致，就連在綜藝節目《開始推理吧》中，也非常細心的關心身旁人。有一集錄影臨時得知要下水，眾人必須泡進大泳池裡面，設法從另一個出口離開，所有人紛紛開始卸下裝備，迪麗熱巴還要大家幫她把隨身攜帶在身上的糖果給吃了，就在此時，張凌赫突然問迪麗熱巴和金靖，「妳們沒什麼不方便的吧？」意指關心她們是否生理期。金靖這才想起自己正在生理期，「對！我來月經啊」，劉宇寧馬上喊，「妳別下了」，迪麗熱巴說最後托著她過去就行了，其他男主持人包括白宇、周柯宇也都勸她別下水，不過金靖還是確定水是溫的之後敬業下水。這段影片瘋傳後，觀眾再次驚訝張凌赫的細心，「真的會被這細心打動」、「細節見人品，紳士風度滿分」。