我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟昨（10）日以2：4不敵樂天桃猿，吞下近期的5連敗，開季8戰7敗已是隊史第2快開季7敗的紀錄，總教練平野惠一今（11）日賽前直言，現在最重要的就是確實去「面對現實」，並認為是現在式好的時機點去檢視問題、解決問題；平野坦言，球隊連敗士氣難免會有影響，「但我一直跟球員說，我們不可以因此而變得消沉。」身為去年球季全年戰績第1，兄弟今年開季非常不順，前役2：4不敵桃猿，開季8戰吞下7敗，已經是隊史第2差的紀錄，前次是1999年的開季7連敗。若兄弟今日再輸，將以開季9戰8敗改寫隊史開季最速8敗的紀錄，隊史紀錄為1997年開季10戰8敗。兄弟總教練平野惠一賽前直言，現在最重要的就是確實去「面對現實」，「不要想得太負面，要保持正面思考，去想怎麼做才能讓球隊變得更好、更強。」平野認為，現在是一個很好的時機點，讓球隊重新檢視、找出問題並解決，「希望接下來能慢慢把比賽狀態拉回來，在幾場拉鋸戰中，透過反覆的執行與修正，相信一定會有更好的結果。」平野坦言，球隊在陷入連敗中，難免會讓氣氛比較沉重、陰暗一點，「但我一直跟球員說，我們不可以因此而變得消沉。我也希望教練團能帶頭努力把氣氛炒熱，不要讓球隊的士氣掉下去。」好消息是外野手岳政華傷癒歸隊，前役首打席就敲安，但同時也吞下3次三振，平野說，「首打席就敲出安打，這對他來說很重要。不過他還需要一點時間去適應一軍的投球速度感。」平野指出，今日會繼續讓岳政華先發打第9棒，「希望他能趕快調整好回到前段棒次，我對他蠻期待的。」