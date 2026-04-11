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▲高雄市政府勞工局舉辦51勞動節健走活動，吸引許多勞工朋友及民眾共同參與。(圖／記者黃守作攝，2026.04.11)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.04.11)

▲高雄市政府勞工局舉辦51勞動節健走活動，吸引許多勞工朋友及民眾共同參與，在會場進行暖身操帶動跳。(圖／記者黃守作攝，2026.04.11)

▲高雄市政府勞工局舉辦51勞動節健走活動，吸引許多勞工朋友及民眾共同參與。(圖／記者黃守作攝，2026.04.11)

高雄市政府勞工局於今(11)日在高雄市鳳山區福誠高中活動中心及前鎮河畔，舉辦51勞動節健走活動，吸引許多勞工朋友及民眾共同參與，勞工局局長江健興呼籲企業雇主重視勞工權益，強化職場安全與健康保障，提供勞工適切支持與照顧，共同營造安全健康及友善的勞動環境。高雄市政府勞工局51勞動節健走活動，是由勞工局局長江健興主持，立法委員許智傑、高雄市議員李雅靜、勞工局副局長皮忠謀、主任秘書許文瓊、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處菲律賓駐台代表處高雄分處代理處長游博皓、勞工事務處主任狄大衛，以及高雄市產業總工會理事長林順基、高雄市機械總工會理事長陳世珍、中鋼企業工會理事長楊乙記、台船企業工會理事長張益得，以及各工會代表及勞工朋友和民眾與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，「雄愛健走、移起樂活」51勞動節健走活動，以「健康活力、趣味參與、共好同行」為主軸，同時呼應今年51系列「高雄五恁、團結五伊」的口號，期帶動勞工朋友們利用假日共同從事休閒運動，一起走向戶外，以紓解工作壓力，並強化身心健康。江健興說，高雄市勞動就業人口約140萬人，包含我國勞工、移工等多元族群，51勞動節將至，此次活動「雄愛健走、移起樂活」作為系列活動首發，他代表市長陳其邁，感謝勞工朋友長期以來的付出與貢獻，讓高雄發光發熱，並強調職場安全健康的重要性，沒有安全，就沒有工作，勞工局將持續推動結合安全保護、健康促進與政策宣導之相關措施，也會致力讓每位勞工朋友無論是在工作或生活中，各面向均能獲得適當保障與支持。健走活動在活力旗舞開場表演與暖身操帶動跳熱身後，進行前鎮河畔健走、團隊合作趣味競賽、Fun玩異鄉闖關，現場搭配周邊宣導攤位與精彩演出及摸彩等內容，吸引許多外國籍的工作伙伴組隊報名參加，期望透過多元的活動模式，營造友善共好的休閒與生活氛圍，並提升勞工健康意識，強化對勞動權益的認知。