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趙正平衰爆！睽違6年回歸《玩很大》遭洗臉

張立東榮登「黑魔王」挑戰顏值、運氣擔當

▲張立東（左一）這次榮登「黑魔王」寶座，更被封為「全民情獸」擔綱黑隊顏值與運氣擔當，帶領團隊秉持著「把偶包丟掉」的信念全力闖關。（圖／綜藝玩很大提供）

節目《綜藝玩很大》本集前往雲林出外景，資深藝人趙正平睽違6年回歸，卻慘遭洗臉，他在水上遊戲中因為重心不穩與平衡感不佳，導致臉上的水狂流，甚至被懲罰變身「白臉男」狼狽模樣全被拍。不僅如此，趙正平的運氣也面臨極大考驗，在「命運二選一」的跳格關卡中，他第一步直接跳中空箱子慘遭淘汰，連隊長KID都忍不住吐槽：「你真的好衰哦！」《綜藝玩很大》本集迎來全新陣容，找來趙正平、林莎、林彥君、張立東、顏佑庭、張棋惠、林艾融。趙正平睽違6年回歸，表現備受關注，其中一項水上關卡需要隊員戴上黏有水杯的頭盔，透過彼此傳水來確保水中的乒乓球不掉出。趙正平過去號稱水上遊戲絕對難不倒他，這次卻因為重心不穩與平衡感不佳，導致臉上的水狂流，慘遭「洗臉」連眼睛都睜不開。除了在水上關卡受挫，趙正平的運氣也面臨極考驗，在比拚記憶力的「甜點對對碰」環節中，只要翻出兩張相同的牌就能享用甜點，若翻到「惡魔炸彈」則需受罰。怎料運氣極差的趙正平第一張就翻中惡魔牌，直接被關主吳宗憲用白色粉撲畫成「白臉男」；隨後在「命運二選一」的跳格關卡，他第一步又直接跳中空箱子慘遭淘汰，體力與運氣雙雙碰壁，連KID都忍不住吐槽。本集還有一大亮點，張立東這次榮登「黑魔王」寶座，更被封為「全民情獸」擔綱黑隊顏值與運氣擔當，帶領團隊秉持著「把偶包丟掉」的信念全力闖關。究竟張立東領軍的黑隊能否成功擊敗 KID？更多精彩爆笑的內容，將於中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00播出。