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台灣羽球一哥周天成昨（10）日在中國寧波舉行的2026年亞洲羽球錦標賽中，成功逆轉擊敗新加坡與球王子駱建佑，挺進四強，保底奪牌。今晚預計6點將對戰中國選手石宇奇。兩人生涯交手19次，周天成以5：14居後，今天將是兩人生涯對上的第20場戰役，周天成差一勝就能挺進決賽。昨天八強戰周天成對上駱建佑，周天成在決勝第三局陷入12：16落後，卻在絕境中重生，一口氣拉出8：0攻勢反超，最終以16：21、21：12、21：17，拿下四強門票。而今天四強戰，現年36歲的周天成再度對上30歲的石宇奇，兩人已是老對手，常在賽場上碰頭，總共交手19次。其中，周天成拿下5次勝利，石宇奇近期則是拿下對戰8連勝，這場比賽將是兩人第20次交手。據悉，兩人上次對戰是去年世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽，當時決勝局石宇奇在開局劣勢下，連拿6分後率先搶下11分，最後以15：21擊敗周天成。周天成此次晉級亞洲羽球錦標賽四強，也成為台灣男單史上首位能此賽事中兩度斬獲獎牌的選手，四強戰也讓球迷興奮又緊張，紛紛在網路上為周天成加油打氣。此外，世界排名第25名、20歲的印度新星阿尤什·謝蒂（Ayush Shetty），也在今天以 10-21、21-19、21-17，逆轉打敗世界球王昆拉武特·威提訕（kunlavut vitidsarn），率先進入冠軍戰。