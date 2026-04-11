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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退賽，今（11）日在台北小巨蛋正式揭開序幕。這場象徵26年職業生涯終章的指標性系列賽，首日便吸引滿場球迷湧入，全場「藍衫軍」應援T恤交織成一片蔚藍的海。而主人公林志傑開賽隨即進入「野獸模式」，首節開局連砍11分的瘋狂表現，讓現場尖叫聲幾乎掀翻小巨蛋屋頂。首節結束林志傑已經砍進4記三分球、並進帳14分。在26年職業生涯的最後舞臺，林志傑今日一開局便展現強烈的進攻欲望。面對爆滿球迷的期盼，林志傑手感火燙，個人包辦富邦勇士的錢11分，其中還在三分線外連續砍進4記三分球。除了外線冷箭，他也助攻隊友陳又瑋輕鬆得分，展現傳奇球星的全面影響力。當三分球入網時，林志傑本人也顯得極度振奮，直接在場上演睽違已久的招牌「野獸怒吼」，霸氣十足的身影彷彿帶領全場球迷重回那個狂放不羈的黃金年代。林志傑的號召力在今日得到最強力的印證。根據球團賽前統計，兩日的引退系列賽門票早已被一掃而空，今日首戰便吸引1萬3500人滿場朝聖，總計兩日將有高達2萬7000人次進場見證這歷史性的一刻。連台北市長蔣萬安也現身小巨蛋，一睹野獸所剩不多的球員身影。現場放眼望去，滿是象徵臺北富邦勇士的藍色應援衫，球迷們不僅是為了看球，更是為了向這位影響台灣籃球數十年的偶像致敬。每當林志傑上場、接到球，全場雷動的歡呼聲便此起彼落，讓台北小巨蛋變身為最熱血的藍色海洋。