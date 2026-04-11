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針對前立委邱毅指控「綠營立委議員赴中國要求吃喝招待、前往夜總會」，甚至「逼台商認養綠營官員小三」等言論，民進黨發言人吳崢今（11）日嚴正駁斥，邱毅的指控完全是子虛烏有的惡意造謠，民進黨予以嚴厲譴責。邱毅日前表示，每逢大小選舉，民進黨就向台商伸手要錢，給多了增加台商負擔，給少了還得罪人怕被報復，最要命的是三不五時有立委議員來吃吃喝喝，酒足飯飽還要到夜總會玩女人，台商被當成冤大頭，還得忍痛陪笑臉，更糟的還得認養綠官的小三。對此，吳崢表示，邱毅講得繪聲繪影，那就請把話講清楚，是民進黨哪一位立委議員赴中國要求台商招待、前往夜總會？甚至要求台商認養小三？請拿出證據，「只要邱毅能指名道姓提出具體事證，本黨立即啟動調查處理，絕不包庇，但如果講不出來，就是胡說八道、抹黑造謠」。吳崢強調，邱毅長年以捕風捉影的方式，以不具名、不具體的指控對民進黨潑髒水，手法並不新鮮。他說，這種拿不出證據的瞎扯，就是造謠，民進黨予以強烈譴責，要求邱毅立刻公開道歉。