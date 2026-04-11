美國與伊朗預計今（11）日將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行面對面談判，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率領的伊朗代表團，以及美國副總統范斯（JD Vance）率領的美國代表團先後抵達，兩團均由巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Field Marshal Asim Munir）負責迎接，但值得注意的是，穆尼爾迎接伊朗代表團時身著軍裝，迎接美國代表團時則身著西裝，背後是否隱含某種外交訊號，引發熱議。

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根據《半島電視台》報導，在穿著掀起討論後，一位巴基斯坦前將軍以匿名形式向《半島電視台》透露，陸軍參謀長在此類外交場合的著穿並沒有固定的規定，「通常情況下，幕僚會建議陸軍參謀長穿什麼，有時則是由參謀長本人的意願決定，端視他想向外界展現怎樣的影響力」。

▲巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Field Marshal Asim Munir，圖左）迎接美國代表團時穿著西裝。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Field Marshal Asim Munir，圖左）迎接美國代表團時穿著西裝。（圖／美聯社／達志影像）
該位將軍表示，之前的參謀長也是「有時候穿軍裝，有時候穿西裝」，因此或許不同穿著背後根本沒有任何特殊含義。

另一位剛退休不久的將軍也表示，「會見一國總統或副總統時的禮儀安排，顯然與會見其他人物不太相同。通常情況下，對於這類貴賓，不會由陸軍參謀長參與歡迎儀式。然而，目前處於非常時期，所以，一些禮儀規制可能也因而與往常不同」。

這位將軍強調，或許這其中所透露出的訊號就是，再次提醒外界這場談判本身有多重要，「不僅對巴基斯坦，而是對全世界來說都是如此」。

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倪浩軒編輯記者

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