台北市場處抽驗900件蔬果發現62件不合格，辣椒、豌豆與菠菜連續兩個月農藥超標，其中辣椒問題最嚴重。此次不合格產品共8172公斤，已全數攔截銷毀，但整體不合格率尚未改善。對此，新莊公有市場攤販老闆廖炯程表示，辣椒與豌豆因屬連續採收作物，易因系統性用藥產生殘留，菠菜等葉菜類則常在葉柄與根部累積農藥，蔬菜清洗方式若不正確，恐讓農藥殘留進一步滲入，正確處理流程與清洗順序成為關鍵。
辣椒、碗豆、菠菜農藥超標！專家揭「正確清洗方式」
廖炯程指出，民眾將蔬菜買回家後，切勿急著處理，應先以流動清水沖洗約5分鐘，將表面可能殘留的農藥沖掉，再進行後續裁切。他特別提醒，像甜豆、甜豌豆這類需要去除纖維的蔬菜，一定要在完整清洗後再撕除，否則反而會讓農藥從破口滲入食材內部。
營養師林俐岑也在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」分享清洗重點，表示葉菜類如青江菜、菠菜與高麗菜，最容易在葉柄與根部交接處累積泥沙與農藥，建議先將根部切除，再以流動清水仔細沖洗葉柄基部，之後放在流動水中浸泡約10至15分鐘；至於高麗菜這類包心菜，則應先剝掉最外層葉片，因為該處農藥殘留最高。
針對辣椒的處理方式，建議採取「浸泡、沖洗、切除」三個步驟，先用流動清水浸泡約3分鐘，再以細水流沖洗，最後再切除蒂頭。此外也提醒，處理辣椒時可戴上手套，並避免雙手接觸眼睛與臉部，以免受到刺激。
8公噸違規蔬果遭攔截！辣椒、碗豆、菠菜殘留農藥最嚴重
市場處說明，此次抽驗不合格蔬果總重量達8172公斤，已全數攔截並完成銷毀作業。辣椒一直是重點監測項目，但目前不合格比例仍未改善；3月則針對豌豆加強抽驗，而菠菜因處於產季，抽驗量相對增加。市場處強調，農藥殘留問題多與產地用藥習慣相關，未來會持續加強宣導與管控。
廖炯程進一步分析，豌豆與辣椒屬於可連續採收的作物，種植過程中常使用系統性農藥，較容易產生殘留。農業部過去統計顯示，辣椒農藥不合格率高達20.7%，位居首位，豌豆則以17.3%緊隨其後。至於菠菜等葉菜類，從外層葉片、葉柄到根部都可能殘留農藥，因此在清洗過程中更需格外仔細，避免疏忽。
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廖炯程指出，民眾將蔬菜買回家後，切勿急著處理，應先以流動清水沖洗約5分鐘，將表面可能殘留的農藥沖掉，再進行後續裁切。他特別提醒，像甜豆、甜豌豆這類需要去除纖維的蔬菜，一定要在完整清洗後再撕除，否則反而會讓農藥從破口滲入食材內部。
營養師林俐岑也在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」分享清洗重點，表示葉菜類如青江菜、菠菜與高麗菜，最容易在葉柄與根部交接處累積泥沙與農藥，建議先將根部切除，再以流動清水仔細沖洗葉柄基部，之後放在流動水中浸泡約10至15分鐘；至於高麗菜這類包心菜，則應先剝掉最外層葉片，因為該處農藥殘留最高。
8公噸違規蔬果遭攔截！辣椒、碗豆、菠菜殘留農藥最嚴重
市場處說明，此次抽驗不合格蔬果總重量達8172公斤，已全數攔截並完成銷毀作業。辣椒一直是重點監測項目，但目前不合格比例仍未改善；3月則針對豌豆加強抽驗，而菠菜因處於產季，抽驗量相對增加。市場處強調，農藥殘留問題多與產地用藥習慣相關，未來會持續加強宣導與管控。
廖炯程進一步分析，豌豆與辣椒屬於可連續採收的作物，種植過程中常使用系統性農藥，較容易產生殘留。農業部過去統計顯示，辣椒農藥不合格率高達20.7%，位居首位，豌豆則以17.3%緊隨其後。至於菠菜等葉菜類，從外層葉片、葉柄到根部都可能殘留農藥，因此在清洗過程中更需格外仔細，避免疏忽。