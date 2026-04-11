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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊3A的台灣好手鄭宗哲今（11）日締造完全打擊，寫下隊史首見紀錄，尤其是最後1支安打，是鄭宗哲發揮自身優勢，「偷點」出內野安打。前中華隊總教練曾豪駒表示，有看到鄭宗哲今日的好表現，期待他早日登上大聯盟；鄭宗哲則說，今日很多台灣球迷到場支持，「能達成這個成就真的很開心。」鄭宗哲今日在與守護者隊3A的比賽中，單場敲出三壘安打、二壘安打與全壘打，最後一打席他擊出一記強勁的投手方向滾地球，靠速度優勢跑向一壘後，又靠著對手失誤奔向三壘，正式完成紅襪3A隊史首見的「完全打擊」偉業。前中華隊總教練曾豪駒表示，有看到鄭宗哲完全打擊的表現，「非常棒！展現他的自信，本身就有能力，他整體的破壞力或攻擊有自己的想法，「看到他有好的表現，當然為他高興。」曾豪駒指出，鄭宗哲在經典賽有抓到感覺，「選手就是這樣，有時候就是一個氛圍或技巧的感覺抓到後，就銜接上去。」曾豪駒希望鄭宗哲能延續好手感，期待今年上大聯盟。談到鄭宗哲最後1打席用短打點成內野安打，曾豪駒說，「紀錄是選手在場上想要去追求，在職業生涯留下這個紀錄是不錯的。」曾豪駒指出，鄭宗哲利用自身優勢跑出內野安打，「選手本來在場上就是利用優勢，然後去創造球隊的價值。」鄭宗哲賽後坦言，前2打席敲出三壘安打、二壘安打後還沒有太多想法，只覺得狀況不錯，直到全壘打出現後，才萌生出有機會創造紀錄，「最後一局教練說，如果守備站比較後面可以試著點。」鄭宗哲透露，最後一打席時還在想要打還是點，「第一顆球沒準備好就進來，看到對方（三壘手）往後，就決定點看看，看投手動作很快，當下很緊張，就努力往一壘跑。」鄭宗哲也說，今日是很溫暖的一天，「有很多台灣球迷到場支持，能達成這個成就真的很開心。」