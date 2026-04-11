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▲陳盈潔（左）因健康因素申請保外就醫，多次傳出烏龍，身體狀況引發外界關心。（圖／摘自許常德臉書）

陳盈潔保外就醫 許常德脫口：已到人生終點階段

陳盈潔身體現況曝光 許常德鬆口：仍有起伏

▲許常德（左二）先前發文提到，雖然陳盈潔的復健之路有進展，但身體狀況仍有起伏。（圖／民視提供）

資深台語歌后陳盈潔因健康因素申請保外就醫，多次傳出烏龍，身體狀況引發外界關心。一直陪伴在陳盈潔身邊的好友許常德，近日透露近況：「看了陳姊最後的狀態，我覺得她已經到人生終點階段了。」直言幫她辦的第一場音樂會，不是為了募款，而是希望歌迷跟媒體最後的報導，能留在她給大家這麼棒的音樂。《超級冰冰Show》舉辦主題「陳盈潔金曲大賽！紅白對抗」，讓歌手們輪番上陣演唱陳盈潔經典金曲系列。許常德提到曾與陳盈潔合作專輯《破浪人生》，之後雙方有十幾年沒有再聯絡，也未曾碰面，之後他從新聞報導中看到陳盈潔發生了一些狀況，就主動打了好幾通電話要聯絡她，不過卻遲遲聯絡不上，甚至打到電視台也都沒有她的消息。隔了二個多月許常德才接到陳盈潔的姐姐回電，許常德語重心長的說：「看了陳姐最後的狀態，我覺得她已經到人生終點階段了。」透露幫她辦的第一場音樂會，不是為了募款，而是希望歌迷跟媒體能記得她留給大家這麼棒的音樂。許常德更說陳盈潔到現在還撐著不是為了自己，基本上她像是重新做人一樣，多聽一次她的歌曲、像是多支持她一樣。許常德先前發文提到，雖然陳盈潔的復健之路有進展，但身體狀況仍有起伏，這幾年在家人與許多不具名善心人士的小額捐款支持下，陳盈潔的生活則越來越安穩。許常德帶著曾瑋中、明亮、陳思瑋、郭忠祐演唱他替陳盈潔製作的國語歌〈愛上一個人〉，接著陳思安、麗小花、蔡亞露、林奕妘、吳淑敏合唱〈海海人生〉，郭忠祐則深情詮釋〈乎我醉〉等陳盈潔知名歌曲。