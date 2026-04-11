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▲「韓記老虎麵」全盛時期在台北擁有3間分店，更曾獲邰智源點名為「台北必吃三大麵店」之一。（圖／取自韓記老虎麵臉書）

曾經受到知名節目主持人邰智源點名「台北必吃三大麵店」之一的「韓記老虎麵」驚傳熄燈！「韓記老虎麵」金華店（本店）近日在門口貼出頂讓公告，宣布將於4月30日結束營業，而位於市民大道的微風店今年2月底才收攤，如今金華本店也熄歇業之後，等於「韓記老虎麵」將正式走入歷史。「韓記老虎麵」自1990年代創立，以招牌老虎麻辣燙打響名號，品項包含拉麵、冬粉與肉湯等，可搭配豬肉、臭豆腐、公仔麵、秘汁鵪鶉蛋等配料，其中的招牌菜「老虎麻辣燙」系列更深受老饕推崇，湯底標榜以雞骨與豬骨費時熬煮，並融合花椒、麻椒及多種中藥材，呈現出層次分明的香麻口感，被老饕盛讚為「可以喝的麻辣湯」。全盛時期，「韓記老虎麵」在台北曾擁有3間分店，更曾獲邰智源點名為「台北必吃三大麵店」之一。近日卻傳出分店接連關店消息，位在永康街的最後一家分店、也就是金華店也傳出店門口貼出「頂讓」公告，且營業至4月30日。消息在Threads上傳開，網友們感到惋惜而留言：「蛤，竟然！最近該去吃了」、「天兒，偶爾都會想吃上一碗耶」、「我要哭了啦」、「只能回味了」至於熄燈原因，據《東森新聞》報導指出，「韓記老虎麵」張老闆表示因長期的缺工問題，開出時薪250元都「找不到人」，加上孩子還小都在讀書，沒人能接手，自己也累了，最終才決定不再經營並希望店面轉讓。