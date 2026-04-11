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▲杜苡妮（左起）、邱以太、劉育仁、林鶴軒一起出席《整個世界，只有你連上了我》在金馬奇幻影展的世界首映。（圖／記者嚴俊強攝）

▲邱以太演出BL劇，深受腐女們的期待。（圖／記者嚴俊強攝）

▲劉育仁扮演熱血警察，穿上制服帥氣，也有脫制服展露強壯身材的場面。（圖／記者嚴俊強攝）

題材特殊的BL新劇《整個世界，只有你連上了我》第1-4集在金馬奇幻影展世界首映，兩位男主角邱以太、劉育仁吸引不少迷姐迷妹到場先睹為快，他們不但有吻戲，也都脫衣大秀身材。邱以太透露這次沒先跟媽媽林葉亭討論，笑道：「我媽平常在家都看習慣了！」形容劉育仁的體格好到「看完直接問他健身菜單」。過去邱以太拍男男吻戲會先吃糖果，這次跟劉育仁親吻，他羞認是「水蜜桃」味。台灣BL劇的內容取材越來越寬廣，《整個世界，只有你連上了我》描述會通靈的學生邱以太，和鐵齒警察劉育仁意外產生連結，以校園輕喜劇的面貌結合超現實偵查風格，兩人的搭配也成為熱愛BL劇的腐女觀眾相當期待的組合，邱以太和劉育仁的「水蜜桃口味之吻」或是脫衣裸體秀肌肉，應該都會成為播出後觀眾討論的焦點。劉育仁在戲裡角色是警察，體格當然要夠健壯，邱以太看了忍不住讚嘆，但他自己的身材也有人看了相當嘆服，戲裡杜苡妮近距離面對他的裸體，笑言：「他上戲前吃了2個便當，居然還有腹肌，怎麼有人能這樣。」邱以太的媽媽林葉亭，一向支持他的演出作品，也進場看欣賞《整個世界，只有你連上了我》前4集，他笑稱自己不會緊張，只是沒想到全家人都來了。劇中劉育仁是很熱血的警察，林鶴軒（大鶴）常會被他的正氣凜然眼神嚇到，但下戲後發現他其實有非常可愛的「小狗眼睛」。劉育仁的警察制服，則讓邱以太很羨慕，他一開始試鏡時，兩個男主角的角色都有去試，最後通知錄取還以為會是演警察，沒想到是演通靈的男學生，和穿上帥氣警察制服的機會擦身而過。他跟劉育仁雖是BL新組合，彼此其實早就在7年前的電影《下半場》就交過手，那時演的是敵隊但打同一個位置的籃球隊員，劉育仁表示當初就有注意到邱以太，這次在對手戲過程中幾度被電到，顯然在《整個世界，只有你連上了我》對戲比上回更有火花。