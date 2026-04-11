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半導體測試大廠京元電10日決議二度上修今年度資本支出，原規劃為393.72億元，受惠於AI繪圖處理器（GPU）及特殊應用晶片（ASIC）測試需求極度強勁，一口氣大幅調升至500億元，這是京元電連續第三年刷新資本支出紀錄。業界分析，隨著AI處理器與ASIC晶片使用3奈米甚至2奈米，並大量採用CoWoS等先進封裝技術，晶片的密度與功耗皆大幅提升，晶片的容錯率變得愈來愈嚴格，複雜度急遽飆高，晶圓測試與成品測試的時間大幅拉長，為了因應大客戶輝達等業者的龐大需求，京元電必須大幅擴充測試容量。業界研判，2025年主要由AI GPU客戶帶動市場規模，而今明兩年，ASIC客戶的高階測試需求將接棒成為推升營收成長的強勁動能。法人推估，AI相關測試業績占京元電的營收比重，今年占比將正式突破三成，營收有望年增超過40%，毛利率可望從過去3年平均的34.8%，顯著跳升並逼近40.7% ，營收與獲利成長動能預期將一路延續至2027年。