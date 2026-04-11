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今（11）日福岡軟銀鷹在先發投手上澤直之 7 局失 2 分的優質好投帶領下，以 6：3 擊敗北海道日本火腿鬥士。這場勝投讓上澤成為日職史上第 23 位達成「12 球團勝利」的投手。而反觀火腿隊雖有矢澤宏太開賽的全壘打，卻未能守住領先優勢，吞下對戰軟銀四連敗。火腿隊一局下半便先發制人，擔任首棒的矢澤宏太擊出右外野方向深遠全壘打，這不僅是他的生涯首支首局首打席轟，更助隊創下開季 13 場 12 人開轟、累計 25 轟的日職與隊史雙重紀錄。然而，火腿王牌伊藤大海今日表現不如預期，六局上在滿壘時遭牧原大成與近藤健介接連重擊，單局失掉 5 分。面對領先後的反撲壓力，火腿打線雖有零星攻勢，但關鍵時刻缺乏致命一擊。九局下半雖然靠著清宮幸太郎的適時安打追回 1 分，但緊接著上場的雷耶斯（Franmil Reyes）在兩出局一二壘有人時擊出游擊滾地球，未能完成逆轉。這場失利不僅讓火腿錯過登上洋聯第一機會，也吞下開季對戰軟銀的 4 連敗。重返艾斯康球場的上澤直之，首局雖遭矢澤宏太狙擊，但他迅速穩定心情，憑藉著出色的曲球與指叉球控球力壓制火腿強力打線。他在第七局更展現強大的心理素質，在滿壘的失分危機中，以 152 公里的速球直球三振重砲手雷耶斯，完美止血並鎖定勝局。這場勝利象徵他成功征服日職 12 支球隊。軟銀打線則成為上澤最強大的後援，柳田悠岐二局上的陽春砲先追回分數，六局上近藤健介面對老東家再補上三分全壘打，展現核心打者的價值。儘管轉隊過程曾受爭議，但上澤今日登板時現場並無噓聲，在熟悉的球迷溫馨氛圍中寫下生涯紀錄。此役過後，軟銀延續了對戰火腿的壓制力，持續穩坐聯盟前段班。