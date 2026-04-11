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▲朱海君（如圖）今（11）日下午現身花博公園，參與「陳玉梅十週年紀念音樂會」，擔任演出來賓之一，彩排時明顯可見身型消瘦。（圖／翻攝自台北市議員陳炳甫臉書）

▲台北市議員陳炳甫為紀念離世十週年的姊姊陳玉梅，特別舉辦音樂會，邀請多位實力唱將參與演出。（圖／翻攝自台北市議員陳炳甫臉書）

男星NONO（陳宣裕）陷入性侵與性騷擾風暴，案件預計於本月23日宣判。在司法裁決倒數之際，其妻子、金曲歌后朱海君今（11）日下午現身台北花博園區環形廣場，參與由台北市議員陳炳甫主辦的「玉梅十週年紀念音樂會」。儘管外界對其婚姻狀況揣測不斷，朱海君仍有敬業精神，以動人歌聲回應大眾關注。今日花博園區舉行「陳玉梅十週年紀念音樂會」，旨在紀念離世十週年的資深市議員陳玉梅。朱海君受邀擔任演出嘉賓，在下午彩排期間，她選唱了江蕙經典歌曲〈落雨聲〉，清亮且感性的嗓音在圓山捷運站旁迴盪，吸引大批民眾駐足。雖然夫婿NONO的司法案件即將迎來宣判，朱海君今日露面時神情專注於演出，並帶著年幼家人同行，似乎想在紛擾之中維持生活的如常。據了解，自風波發生以來，朱海君始終保持低調，並未對外發表心聲。自NONO案爆發後，外傳兩人已協議離婚，但朱海君始終未正式對外證實，婚姻狀態至今成謎。然而，為了扛起家計，朱海君不僅頻繁接下商演活動，更發揮好歌喉擔任歌唱比賽評審及音樂導聆人。今日在音樂會現場，她與李翊君、翁立友、王中平、許仁杰等實力派唱將同台，歌唱實力依舊，專業表現獲得現場觀眾掌聲。「陳玉梅十週年音樂會」由台北市議員陳炳甫主辦，陳玉梅是他的親姐，他先前在臉書表示，至今在地方服務時仍能感受到鄉親對姊姊的懷念。因此特別在圓山花博舉辦紀念音樂會，邀請這群實力派唱將用歌聲化作思念，讓「玉梅」的精神鮮活地存在大家腦海裡。