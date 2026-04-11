日本鹿兒島縣櫻島火山今（11）日當地時間中午12時04分左右再度噴發，這是櫻島火山2026年首次噴發，噴煙高度達到約3400公尺，氣象單位已針對周遭地區發布落灰警告，目前火山警戒等級維持在第3級入山管制狀態。
根據《NHK》報導，鹿兒島地方氣象台的資料顯示，11日中午12時04分左右，鹿兒島市櫻島南岳山頂火口發生噴發，噴煙從火口上升至3400公尺的高度。上一次櫻島火山噴煙高度超過3000公尺，發生在2025年11月27日。
目前，已確認有大型噴石飛至距離火口600至1000公尺的七合目附近。這次噴發導致噴煙向東南方向擴散，截至當地時間下午6時為止，櫻島地區出現「較多量」的降灰（肉眼即可明顯看出的程度），預計降灰將擴大波及至垂水市和鹿屋市。
日本氣象廳呼籲，在預計出現「較多量」降灰的地區，請民眾使用雨傘或口罩等做好防灰措施，駕車者則應注意減速慢行。民眾若處於南岳山頂火口及昭和火口周邊約2公里範圍內，需警戒噴發伴隨的大型噴石及火山灰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本氣象廳呼籲，在預計出現「較多量」降灰的地區，請民眾使用雨傘或口罩等做好防灰措施，駕車者則應注意減速慢行。民眾若處於南岳山頂火口及昭和火口周邊約2公里範圍內，需警戒噴發伴隨的大型噴石及火山灰。