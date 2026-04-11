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▲歌手梁世韻（如圖）從幕後走向幕前，她是動畫《真珠美人魚》中文主題曲的原唱。（圖／文化大學學生會提供）

網友敲碗成功！曾以演唱《真珠美人魚》、《花樣明星KIRARIN》等經典動畫中文歌曲，陪伴無數人成長的「童年歌姬」梁世韻，正式宣布將於4月28日（二）在中國文化大學體育館舉辦人生首場個人專場演唱會《Melody Revive》。門票於今（11）日中午開賣後，近3000張門票已迅速售出8成。在舉辦個人專場之前，梁世韻早已是華語樂壇公認的天后御用合音。她近期正隨 Ella 陳嘉樺進行巡演，過去合作名單更橫跨孫燕姿、S.H.E、田馥甄、蔡健雅、徐佳瑩等歌手，在這些演唱會上，背後幾乎都有她的聲音。出身音樂世家的她，父親曾任海軍軍樂隊隊長，哥哥梁世達也是知名歌手。梁世韻更曾在洛杉磯音樂學校奪下比賽冠軍，成為該校首位獲此殊榮的華人學生。習慣待在錄音室與舞台角落的她坦言，要說服自己站上舞台中心是最大的轉變，目前還在努力適應。演唱會命名為《Melody Revive》，梁世韻感性表示，最想喚醒的是大家準時守在電視機前那種無憂無慮的時光。她親自預告，現場絕對會演唱俗稱「七彩的微風」的經典神曲〈Legend of Mermaid〉，希望和大家一起大合唱。面對這場遲來的專場，她坦言緊張大於激動，目前最大的挑戰是「歌詞背不起來」以及「Key太高」。為了呈現最佳狀態，自嘲是「感冒系歌手」的她正加強運動與游泳，積極鍛鍊心肺功能。她笑說，許多歌曲都是20多年後首次重唱，希望能百分之百復刻大家的童年。選擇在文化大學開唱，對梁世韻而言具有回歸起點的意義。去年在文大的演出意外獲得熱烈迴響，讓她開啟了一整年的奇幻冒險。她對歌迷喊話：「謝謝音樂的美好讓大家相聚、相遇。」