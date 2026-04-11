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▲華視新聞直播時誤將主播待機畫面播出。（圖／翻攝自Threads）

華視今（11）日中午出現直播事故！MOD華視12台在廣告時段，竟意外播出主播待命畫面，主播王韻筑整理儀容、打哈欠的瞬間全被直播，畫面曝光後迅速在網路上引發熱議。為此稍早電視台也發聲道歉，表示是人員切換訊號時操作失誤，才會放錯畫面。今日中午華視新聞現場直播時，當時節目已進入廣告時間，導播也完成畫面切換，不過因排播人員在訊號切換時出現作業疏失，導致原本不應曝光的幕後畫面全程直播，畫面中可見王韻筑在鏡頭前撩頭髮整理儀容，隨後還打了一個大哈欠，完全未察覺畫面正在播出。對此，華視也火速發布正式道歉聲明，表示此次為排播人員切換訊號作業疏失，誤將待命中的棚內畫面播出，已在第一時間進行修正處理，並對造成觀眾困擾致上誠摯歉意，華視同時指出，將交由公評人進行調查，並依結果進行必要懲處與流程改善，以避免類似事件再度發生。事件曝光後，王韻筑本人也大方回應，坦言對於畫面被播出「完全不知情」，並幽默自嘲：「本人大成這樣的哈欠會全程轉播，會去看醫生」，展現高EQ態度，也感謝網友關心她的心情，不少網友看到畫面後反而覺得真實又可愛，紛紛留言表示「主播辛苦了」、「這種意外反而很親切」、「誰上班不會打哈欠。」