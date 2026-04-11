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近期中東地緣政治局勢持續緊繃，引發全球航空燃油價格劇烈震盪。面對沉重的營運成本壓力，國泰航空今（11）日宣布，將針對5月中旬至6月底的客運航班進行整併與縮減，旗下香港快運也有航班整合。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的最新數據，截至4月3日當周，全球航空燃油平均價格已狂飆至每桶209美元，相較於2月底每桶99.4美元，漲幅呈現翻倍式的驚人成長。國泰航空坦言，過去一個月來已盡全力採取各種方案，包含調整燃油附加費來維持航班網路的正常運作，但仍無法有效緩解油價暴漲帶來的劇烈衝擊，在此情況下，削減運力已經是迫不得已的最後選擇。為了紓解成本壓力，集團將實施短期的航班調整。其中，國泰航空將整合5月16日至6月30日期間的客運航班，預計取消約2%的班次，受影響範圍主要為區域短途航班，以及少數往來澳洲、南亞與南非的航班。此外，因應中東最新局勢，國泰航空往返杜拜及利雅德的客運航班，也將持續取消至6月30日。旗下香港快運，則將於5月11日至6月30日期間進行航班整合，預計取消約6%的客運航班。針對受影響的旅客，國泰航空和香港快運都表示，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班，最遲將於4月13日前收到新航班的安排通知。國泰航空指出，「航班整合決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低。我們謹就此為顧客帶來的不便衷心致歉。」國泰航空與香港快運計畫於6月過後，全面恢復運作全數的定期客運航班。不過官方也強調，最終仍需視中東局勢發展與國際油價走勢而定。