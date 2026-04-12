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▲李昀銳（如圖）憑藉精湛演技爆紅，原指望藉由《冰湖重生》鞏固一線地位，不料受拍檔黃楊鈿甜特權與避稅爭議衝擊，全劇淪為廣告商眼中的高風險名單。高人氣也難敵招商掛零的窘境，李昀銳無奈成了最慘受災戶。（圖／翻攝自豆瓣）

由《九重紫》爆紅小生李昀銳攜手新一代女星黃楊鈿甜主演的《楚喬傳》續集《冰湖重生》，原本備受看好，但整部劇至今竟沒有任何廠商下廣告。據了解，該劇因大量特效與大製作，成本高達2億人民幣（約台幣8.8億），現在投資方可能會血本無歸，男主角李昀銳也被女主角黃楊鈿甜過往的爭議拖累。《冰湖重生》原本被寄予厚望，試圖延續經典IP的熱度，斥資近破億台幣打造絕美冰湖特效。但劇集上線後卻呈現「裸播」狀態，無片頭廣告、也無中插廣告，這在流量時代極其罕見。據了解，廣告商集體撤單或觀望的原因，全都指向女主角黃楊鈿甜背後的負面爭議與形象紅線。18歲的黃楊鈿甜，去年5月起深陷負面輿論漩渦。爭議起始於她在成年禮上佩戴一副價值估測有230萬元人民幣（約台幣1000 萬元）的耳環，引發公眾質疑她公務員父親楊偉的收入來源。雖然中國官方事後通報耳環為仿製品，並對其父違規經商行為進行沒收處分，但大眾對她家庭擁有的深圳別墅及奢侈消費仍存疑。隨後，去年底黃楊鈿甜與父親在崇明島稅收優惠區成立企業，更被網友質疑利用「稅收窪地」模式避稅，儘管經紀公司澄清為常規操作，但特權階級的標籤已揮之不去，直接導致觀眾對《冰湖重生》發起強烈抵制，廣告商也暫時沒下廣告。除了財富來源不明外，黃楊鈿甜的專業能力也備受考驗。她以中央戲劇學院第2名的成績入選，但隨後畢業典禮走音影片外流，加上出道至今參演30餘部影視劇的經歷，沒有受到好評，反而被外界認為是帶資進組與搶占資源的特權代表。為了扭轉劣勢，黃楊鈿甜於今年初起訴B站用戶侵權，試圖透過法律手段追責造謠者。但訴訟被部分網民解讀為動用法律資源施壓言論空間，使得輿論更加兩極化。《冰湖重生》男主角李昀銳在《九重紫》奠定高人氣後，本期待藉由大製作《冰湖重生》再創高峰，沒想到卻因拍檔的爭議導致整部劇被品牌商視為風險名單。雖然劇方在開播前堅持不換角，但如今慘不忍睹的招商數據，無疑給投資方一記沉重耳光。