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台灣近年來評估引進印度移工，但台灣社會反彈聲浪大，爆出多起歧視言論。勞工團體認為，台灣在軟硬體準備不足，如勞動部一廂情願地認為，印度人都會說流利英語，但不配備對方母國語言翻譯恐無法因應印度移工，也呼籲台灣除了多尋找移工來源國，不如多照顧已來台移工，或設法讓「移工變移民」。而面對印度移工來台問題，桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達受訪直言，台灣政府迄今都未準備好軟硬體服務，尤其是翻譯服務，「我們不能先假定他會某一種語言。」他舉例，如引進菲律賓移工時，勞動部都預設對方都可以講英語，但實質上許多菲律賓移工不會講英語，而是用「他加祿語」（Tagalog）溝通，更容易因溝通不良，面臨工作環境剝削。回到印度，他指出，印度確實因為英國殖民統治，普遍都會說英語，但實際上印度有多達1,600 種語言及方言，不同省份之間的人都未必可以直接溝通，更遑論台灣人對印度英語口音較為陌生，即便雙方皆使用英語，溝通效率仍可能大打折扣。汪英達認為，如果台灣引進印度移工，就應該要有辦法提供各種各樣母語翻譯，而這些人必須要安排在各縣市勞工局或是1955專線有相同的配置，更別提醫院、警察、法院都必須安排。假如印度移工在台灣社會工作無法得到保障，不僅可能會加深社會對於印度移工的歧視，甚至可能會進一步升級成台灣與印度政府的國際摩擦。然而，台灣同時面對移工來源國過於單一情況，如何與韓國、日本等國競爭？汪英達進一步分析，近年移工權益與薪資的提升，很大程度歸功於來源國政府的積極爭取，像是印尼、菲律賓政府都有向台灣政府提出訴求，台灣政府想增加更多國移工是為了擾亂移工市場，讓移工更難團結，「只要多一個國家，他們（移工來源國）就會更緊張、更謹慎。」汪英達表示，台灣與日韓在移工保障並非弱勢，認為應在權益上持續強化，對於移工有更大幫助，進一步解釋日本、韓國對於移工最大誘因就是薪資，但是日本與韓國對於語言門檻相對高，許多移工要去日韓，甚至得自己花錢學日語、韓語，這些都是造成移工赴日韓的隱形成本；這點上沒有語言限制的台灣就具有吸引力。其次，台灣雖然面臨高額仲介費問題，但政府已經承諾美國在3年內改善製造業及漁撈業仲介費歸零，這對於後續吸引移工更有幫助。汪英達更說，台灣政府應該對於移工給予更多福利，譬如協助永久居留、申請國籍，甚至歡迎移工攜家帶眷來台，把「移工變成移民」，這樣不僅國家人口會有提升，這些新增加來台人口更可以成為台灣新的勞動力。他總結，台灣移工政策應看遠一點，與其不斷引進新移工來製造更多社會衝突，造成更多移工被剝削、成為強迫勞動的受害者，不如就讓現有移工強化保障，提高勞動條件，甚至歡迎他們久居跟移民，將可以改善台灣人口下滑、勞動力缺口，更會讓他們與台灣社會的隔閡降低，是一舉多得的方式。