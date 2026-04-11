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▲「甜茶」提摩西夏勒梅連續第2年角逐奧斯卡影帝落空，但他的票房號召然很穩固，賣座實績深受肯定。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特走紅影壇也超過數十年，到現在還是有穩固票房保證的大牌。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆霍蘭德（右）與千黛亞（左）都是被看好的當今票房保證紅星，今年還會有他們主演的最新《蜘蛛人》續集上映。（圖／美聯社／達志影像）

21世紀的電影巨星生態又有大轉變？過去觀眾聽到「票房保證巨星」，腦中多半會浮現湯姆克魯斯、布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐等幾個名字，然而現今觀眾不見得都會捧場他們的影片。美國權威影劇刊物《綜藝報》邀集幾家連鎖影城的老闆，問他們誰才是當今的賣座保證紅星，結果小布和李奧納多的號召力仍在，其他被點名的包括湯姆霍蘭德、千黛亞、「甜茶」提摩西夏勒梅、瑪格羅比、萊恩葛斯林、奧斯汀巴特勒，完全沒提到阿湯哥。在好萊塢走紅超過40年的湯姆克魯斯，真的已經不再風光？自從4年前《捍衛戰士：獨行俠》全球熱賣15億美元，創下他從影以來的最佳票房數字後，本來應該乘勝追擊的他，卻接連被《不可能的任務：致命清算》與《不可能的任務：最終清算》拖垮，兩部片都虧超過一億美元，證明他人再紅也有極限。反而甜茶與千黛亞近年來連連創下賣座佳績，加上表現很穩的小布與李奧納多、觀眾緣極佳的湯姆和瑪格，以及演技取勝的萊恩和奧斯汀，這些當代票房紅星，把阿湯哥擠了下來。也有人為湯姆克魯斯抱不平，認為小布與瑪格合作的《巴比倫》讓電影公司慘賠，李奧納多的《花月殺手》、《一戰再戰》都沒能回本，萊恩葛斯林直到《極限返航》前的幾部電影也與「票房大勝」有段距離，奧斯汀巴特勒更是在《貓王艾維斯》後，票房失利比豐收多。要是他們都能算得上「當今最具票房號召」，阿湯哥的名字絕不可能被跳過。也許戲院老闆看的是正在成長中的潛力，畢竟湯姆克魯斯已年過60，遲早要步下票房王座、看看新生代的觀眾在著迷些啥？尤其《不可能的任務》第一集到最後一集，中間經過29年，現今電影市場主流觀眾，會像他們爸媽一樣，如此深愛這系列嗎？答案恐怕是否定的。倒是千黛亞、湯姆霍蘭德、甜茶，正受到主流觀眾的歡迎，甚至有戲院老闆預言，今年最賣座的電影有可能是《蜘蛛人：重生日》。尤其不可忽略的是「蜘蛛人情侶」湯姆霍蘭德與千黛亞，他們不但人氣旺、受歡迎，還都很努力拍戲，今年各自有不只一部作品推出，而且好幾部是大片。除了《蜘蛛人：重生日》外，他們也一起都演了克里斯多夫諾蘭的新片《奧德賽》，千黛亞年底還有《沙丘：第三部》，有望成為年度票房女王。