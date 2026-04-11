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▲台鋼雄鷹江承諺面對富邦悍將主投7局無失分，拿下本季首勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）

中華職棒台鋼雄鷹今（11）日持續在大本營澄清湖球場迎戰富邦悍將，此役雄鷹打線火力全開，團隊敲出14支安打，其中曾子祐單場4安最火燙，洋砲魔鷹（Steven Moya）也繳出3安猛打賞，先發投手江承諺主投7局無失分，加上牛棚合力守成，終場雄鷹就以12：0完封悍將，取得本季第5勝，悍將則是吞下本季第3敗。雄鷹今日推出左投江承諺交手李東洺，雄鷹在3局下先發制人，曾子祐敲出左外野陽春砲，替雄鷹先馳得點，取得1：0領先。4局下雄鷹攻勢再起，郭阜林、紀慶然敲安、林家鋐獲得保送，雄鷹無人出局攻佔滿壘，陳世嘉也選到保送，雄鷹兵不血刃攻下第2分，也將李東洺打退場。悍將推出左投張瑞麟登板「拆彈」，但無法止住失血，投出2次保送，又被魔鷹、郭阜林敲安，悍將一口氣失掉7分，前4局打完，雄鷹就取得8：0領先。6局下雄鷹繼續搶分，曾子祐敲安、吳念庭保送，魔鷹補上得點圈安打，王柏融高飛犧牲打，雄鷹再添得2分，取得10：0領先。8局下雄鷹繼續搶分，曾子祐、湯家豪、魔鷹從林栚呈手中連敲3安，取得此役第11分，隨後藍寅倫選到保送，雄鷹在一出局後攻佔滿壘，顏郁軒補上高飛犧牲打，第12分進帳。9局上黃紹睿登板關門，投出3上3下，終場雄鷹就以12：0完封悍將，取得本季第5勝，悍將則是吞下本季第3敗。