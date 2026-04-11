一段看似科幻場景的影片近日在網路上瘋傳，一隻名叫Bebe的寵物鸚鵡，竟搭乘專屬打造的迷你潛艇潛入海中，與主人一同觀賞水下景色，畫面曝光後迅速累積超過400萬次點閱。影片中可見潛艇下潛約0.9公尺，鸚鵡在透明艙內觀察魚群與珊瑚，神情放鬆又好奇，讓不少人驚呼：「這竟然不是AI」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」。
寵物鸚鵡搭「迷你潛艇」下海探險！畫面曝光傻眼：竟然不是AI
史蒂芬替自己飼養的白翅鸚鵡打造了一款名為「Bebesphere」的專用裝置，這個迷你潛艇以塑膠材質製成，底部固定氣瓶提供艙內氧氣，並透過鉛塊調整浮力，使整個容器在水中維持穩定狀態。
迷你潛艇內部還設有氣閥系統，並搭載氧氣表監測艙內狀況，以確保Bebe在水下活動時的安全。從曝光畫面可見，這艘小型潛艇潛入約0.9公尺深的水域，透明艙體內的Bebe神情放鬆，四處張望，觀察周圍的魚群與珊瑚，整體狀態顯得相當平穩。
影片在社群平台迅速爆紅，不少網友看傻眼直呼，「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「好想當那隻鸚鵡」、「當我的主人有錢又有閒」，但仍引來不少網友質疑其是否為AI生成影像，也有人對鸚鵡的安全提出疑慮，認為這樣的行為可能存在風險，甚至涉及虐待動物。
對此，史蒂芬出面說明，整段水下活動約持續15分鐘，過程中Bebe並未出現任何壓力反應，反而表現得相當自在，「牠在進去前有被餵飽，且喝了水，牠是自願進去的，牠喜歡和我一起從事各種冒險活動」，他也強調，只要寵物有任何不適或緊張情況，自己一定能立即察覺並停止行動，因此大家不必太過擔心。
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史蒂芬替自己飼養的白翅鸚鵡打造了一款名為「Bebesphere」的專用裝置，這個迷你潛艇以塑膠材質製成，底部固定氣瓶提供艙內氧氣，並透過鉛塊調整浮力，使整個容器在水中維持穩定狀態。
迷你潛艇內部還設有氣閥系統，並搭載氧氣表監測艙內狀況，以確保Bebe在水下活動時的安全。從曝光畫面可見，這艘小型潛艇潛入約0.9公尺深的水域，透明艙體內的Bebe神情放鬆，四處張望，觀察周圍的魚群與珊瑚，整體狀態顯得相當平穩。
對此，史蒂芬出面說明，整段水下活動約持續15分鐘，過程中Bebe並未出現任何壓力反應，反而表現得相當自在，「牠在進去前有被餵飽，且喝了水，牠是自願進去的，牠喜歡和我一起從事各種冒險活動」，他也強調，只要寵物有任何不適或緊張情況，自己一定能立即察覺並停止行動，因此大家不必太過擔心。