林美貞為選美冠軍出身，擁有姣好容貌和纖細身材，年過半百的她，依舊維持凍齡狀態，為演藝圈著名美魔女。林美貞近日在粉專分享早年去外島勞軍的珍貴照片，年輕時傾國傾城的美貌令網友驚嘆，「從我小時候美到現在...」而她身旁還有已故巨星李玟（CoCo），讓人無限懷念。
林美貞分享勞軍照片 喜見超級巨星李玟
林美貞日前發文表示，朋友突然傳一張照片給她，「有時候，一張照片，就是一段時光的入口。那年勞軍的我們，很年輕，也笑得很用力。照片裡還有李玟，那是一個很亮很亮的年代。都是青春，回不去卻是很珍貴的曾經。」
照片中，林美貞留著一頭中分蓬鬆短髮，穿黃色小背心，一張鵝蛋臉、深邃五官及柔美氣質相當迷人，她的右手邊還有青澀的華語歌壇流行天后李玟，CoCo穿著公主袖上衣、戴太陽眼鏡，脖子上還掛著迎賓的花圈，大明星氣場藏不住，兩人周圍則是穿著陸軍軍服的阿兵哥，林美貞感傷地說：「謝謝那段歲月，讓我們曾經站在同一個舞台上。」
31年前珍貴舊照 同行還有范曉萱、翁虹
據了解，該張珍貴合照時光背景為1995年（民國84年）5月，林美貞和李玟隨影視大亨楊登魁率領的勞軍團前往金門大膽島勞軍，當時同行的還有歌手范曉萱、影星翁虹等人。
大批網友看到泛黃舊照陷入舊時代回憶，「大馬小姐第一名，當之無愧」、「那年剛好我們在金門，有拍到您在台上呢」、「真美，滿滿的膠原蛋白」、「好感動的照片」、「謝謝妳跟妳的朋友，沒看過這張照片裡的CoCo」、「自然的巔峰，真的美」、「好年輕啊！都感覺是昨日而已！」
資料來源：Stephenie 林美貞臉書
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林美貞日前發文表示，朋友突然傳一張照片給她，「有時候，一張照片，就是一段時光的入口。那年勞軍的我們，很年輕，也笑得很用力。照片裡還有李玟，那是一個很亮很亮的年代。都是青春，回不去卻是很珍貴的曾經。」
照片中，林美貞留著一頭中分蓬鬆短髮，穿黃色小背心，一張鵝蛋臉、深邃五官及柔美氣質相當迷人，她的右手邊還有青澀的華語歌壇流行天后李玟，CoCo穿著公主袖上衣、戴太陽眼鏡，脖子上還掛著迎賓的花圈，大明星氣場藏不住，兩人周圍則是穿著陸軍軍服的阿兵哥，林美貞感傷地說：「謝謝那段歲月，讓我們曾經站在同一個舞台上。」
據了解，該張珍貴合照時光背景為1995年（民國84年）5月，林美貞和李玟隨影視大亨楊登魁率領的勞軍團前往金門大膽島勞軍，當時同行的還有歌手范曉萱、影星翁虹等人。
大批網友看到泛黃舊照陷入舊時代回憶，「大馬小姐第一名，當之無愧」、「那年剛好我們在金門，有拍到您在台上呢」、「真美，滿滿的膠原蛋白」、「好感動的照片」、「謝謝妳跟妳的朋友，沒看過這張照片裡的CoCo」、「自然的巔峰，真的美」、「好年輕啊！都感覺是昨日而已！」