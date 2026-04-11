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▲田曦薇親自發文反擊惡評。（圖／微博@田曦薇）

28歲中國女演員田曦薇因出演《逐玉》女主角「樊長玉」爆紅，而人紅是非多，有網友翻出她曾在2020年被爆出在高中時期抽菸、打架、霸凌同學的黑歷史，不過當時她也於微博發文，親自揭開真相，坦承自己早幾年是幾乎百分百感性衝動的人，「你罵我我就罵你」，但從未做過違背法律道德的事情，也從未主動欺負人，所以並不感到抱歉。除此之外，她也透露自己沒有生氣，並強調發微博是為了表示「什麼情況下我都是問心無愧」。田曦薇在2017年出道後，就因甜美外貌與精湛演技，受到外界關注。不過人紅是非多，她在2020年遭爆高中抽菸、打架、霸凌同學的黑歷史。田曦薇本人也親上火線澄清，在2020年8月於微博坦承自己早幾年是幾乎百分百感性衝動的人，「你罵我我就罵你」，但從未做過違背法律道德的事情，也從未主動欺負人，「所以不感到抱歉，現在偶爾會接收到當時反抗暴力的行為帶來的麻煩，但也沒有一刻因為我沒有用更『妥善』的方式解決問題而後悔，現在的我是我，那時候的我也是我」。而對於澄清微博，田曦薇也表示自己沒有生氣，坦言那些話早在十幾歲都聽過，爸媽也都了解，透露現在看到什麼言論都很平靜，「我發這條微博就是想說，什麼情況下我都是問心無愧的」。田曦薇進一步表示，暴力行為不單只肢體暴力，「語言暴力、孤立暴力…這些都算暴力」，並強調被欺負就一定要反抗，「就算打不過，也要告訴他們你不是好欺負的」，展現她甜美外貌下的霸氣個性。事實上，早在田曦薇親自出面前，田曦薇的同校生就現身為她說話，指出田曦薇是因高顏值才引來許多同學嫉妒，在社群散播謠言。不少校友也透露田曦薇在校期間沒有任何紀律處分，而且還會主動幫助其他同學，照片還掛在過校內榮譽牆上一段時間，打臉她的霸凌謠言。