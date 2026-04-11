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▲林志傑生涯總收入粗估達1.7億至2億台幣，從台啤起家到CBA巔峰，再到富邦勇士封神，寫下台籃最高薪本土球員傳奇。（圖／翻攝自林志傑臉書）

台灣籃球傳奇「野獸」林志傑於今（11）日起在台北小巨蛋舉行生涯引退賽，為超過20年的職業生涯畫下句點。林志傑橫跨SBL、CBA、PLG四個聯盟，從島內本土球員，走到中國職籃十年，再回台灣封神，他的薪資軌跡，幾乎就是台灣籃球員身價演進史的縮影。《今日新聞NOWnews》替你整理林志傑各時期薪資行情，一次看清楚台灣籃球身價最高的男人，這輩子到底賺了多少錢。林志傑職業生涯起步於台灣啤酒籃球隊，2003年SBL創立元年便是隊中核心，6個賽季拿下兩座總冠軍，更是SBL史上首位累計3000分、1000籃板的球員。然而，SBL時期的台灣籃壇整體薪資水準仍十分有限，球員年薪普遍偏低，即便是像林志傑這樣等級的頂尖球員，推估年薪也僅在百萬出頭的規模，和後來的收入相比不可同日而語，這也正是當時眾多台灣好手選擇西進CBA的原因。2009年，林志傑加盟中國職籃CBA浙江廣廈隊，這一待就是整整10年，成為廣廈的標誌性人物，球隊更將他的海報高掛主場，稱之為「廣廈隊魂」。CBA的薪資規模遠非SBL可比。根據業界人士的推估，林志傑、曾文鼎、田壘等在CBA效力的資深台將，年薪至少都有1000萬台幣左右的行情。林志傑CBA生涯最具代表性的薪資指標，是他2019年回台前所拒絕的那份合約。富邦總教練許晉哲透露，山西汾酒曾開出年薪500萬人民幣（約2200萬新台幣）的高薪挖角林志傑，但他最終選擇回台灣，這個數字也說明，林志傑在CBA末期的市場身價，已是台將之中的頂端。2019年，林志傑與富邦勇士簽下「3+2」合約，年薪超越寶島夢想家田壘的600萬，創下當時台灣籃壇本土球員歷史最高薪紀錄。 知名籃球人士透露，林志傑在富邦的年薪上看1000萬新台幣，當時已經超越中職當年最高薪球員的水準，成為台灣本土運動員收入最高者。PLG聯盟成立後，林志傑長期是聯盟推估薪資最高的本土球員，各方估計其年薪接近千萬元。 至於外傳的「年薪1200萬」，則是球迷根據他完成二連霸後的市場行情所推測的續約數字。由於富邦始終以保密條款回應媒體詢問，官方數字從未正式對外公布，1200萬屬業界推估，非官方確認數字。由於各時期薪資均受保密條款保護，以下為保守估算：SBL時期約6年，以年薪100萬估算，合計約600萬。CBA時期10年，以年薪1000萬保守估算，合計約1億。回台富邦7年（2019-2026），以年薪900萬至1200萬區間估算，合計約6,300萬至8,400萬台幣。三段生涯合計粗估落在1.7億至2億台幣之間，若CBA巔峰期年薪更高、或富邦續約價碼確實達到傳聞中的1200萬，實際總收入可能更接近2億台幣。林志傑的薪資史，某種程度上就是台灣籃球過去20年的縮影，野獸的故事即將落幕，但他替台灣籃球員拉高的那條薪資天花板，將繼續影響後來的每一份合約。