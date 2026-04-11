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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退賽，今（11）日於台北小巨蛋熱血開打，不料賽事進行到第三節卻爆發激烈肢體衝突。林志傑在一次搶籃板過程中坐飛機重摔在地，隨後更與領航猿中鋒阿提諾（William Artino）爆發肢體衝突，火藥味瞬間讓滿場萬名球迷情緒沸騰。衝突發生在第三節剩下1分21秒，林志傑在爭搶籃板時與李家慷發生衝撞，林志傑因「坐飛機」重心不穩重摔在地。未料，阿提諾隨後從林志傑後方衝撞上來，甚至出現「跨越」他身體的舉動，讓林志傑忍無可忍，當即起身表達強烈不滿，雙方球員隨即阻擋兩人靠近對方，氣氛一度失控。場邊的富邦勇士總教練許晉哲見狀也情緒激動，對裁判大聲抗議，力挺自家子弟兵。最終裁判在檢視回放後，判定許晉哲與阿提諾各領到一次技術犯規。儘管場上發生不愉快插曲，但林志傑的表現絲毫不受影響。在引退賽首日，他從開賽就進入「瘋狂模式」，首節開局個人包辦全隊前11分，包含4記三分彈與多次霸氣怒吼。即便到了衝突發生的第三節，林志傑依然展現出驚人的身體素質與得分效率。截至第三節結束，他僅上場20分鐘就狂砍20分，帶領勇士以90：85帶著領先優勢進入決戰節。