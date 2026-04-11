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西武獅台灣好手林安今（9）日以先發第五棒指定打擊出賽，對上千葉羅德海洋隊，首局擊出滾地球幫助球隊推進壘包，西武獅最終以5：2擊退羅德。然而林安可全場除了選到一四壞保送外，繳出3支0成績，形成跨場7支0困境。這場比賽的首局進攻中，從第二棒源田敲出安打展開攻勢，接著小島大河再補上一支左外野安打，形成一、二壘，隨後渡部聖彌再補安打，替球隊打下第1分。第五棒林安可在一出局、一二壘有人的關鍵時刻上場，雖擊出二壘方向滾地球，羅德封殺二壘，形成第二個出局數，林安可上到一壘。當一三壘有人，岸潤一郎選到保送擠成滿壘，第七棒卡納里奧（Alexander Canario）把握機會敲出清壘的三分打點二壘安打，一舉將比分拉開至4比0。後續局數林安可在三局下選到四壞保送上壘，然而，五局下在兩出局時擊出滾地球遭接殺，結束該局。七局下最後一打席，則是揮擊內角偏高直球，形成左外野飛球遭接殺，同樣是最後一個出局數。西武獅靠著首局打線發揮，以及四局下卡納里奧的二壘安打、桑原將志的右外野安打，成功將三壘跑者送回本壘，最終以5：2擊退羅德海洋。林安可今天雖靠著滾地球幫助球隊推進，但已是他第三場無安打表現，繼昨天2打數無安打後，近期已累積7打數無安打情況，打擊率2成20。