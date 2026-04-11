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▲味全龍梅賽鍶先發交手老東家統一獅，主投5局無失分，助隊以8：0完封勝。（圖／味全龍提供,2026.4.11）

中華職棒味全龍今（11）持續作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，此役龍隊打線相當火燙，團隊敲出14安，其中劉基鴻、朱育賢、劉俊緯皆繳出3安「猛打賞」，劉基鴻還敲出本季第2轟，加上先發投手梅賽鍶（C.C. Mercedes）5局壓制老東家，以及牛棚合力守成，終場龍隊就以8：0完封獅隊，取得2連勝，並且擠下富邦悍將，成功登上龍頭寶座，獅隊則是吞下2連敗。龍隊今日推出洋投梅賽鍶交手獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens），龍隊此役開局先發制人，雙箭頭郭天信、劉俊緯連續安打，期間發動盜壘戰術，馬上就先馳得點，取得1：0領先。獅帝芬此役僅投4局，5局上獅隊啟動牛棚，李其峰登板卻遭到龍隊砲擊，劉俊緯敲安，劉基鴻補上2分砲，龍隊取得3：0領先。7局上龍隊再添加分數，劉基鴻、朱育賢從劉予承手中敲安，隨後李展毅敲出三壘滾地球，三壘手潘傑楷卻出現守備失誤，龍隊取得4：0領先。龍隊持續進攻，蔣少宏擺出短棒推進跑者，龍隊攻佔二、三壘，曾聖安、陳子豪把握得點圈機會，連續敲出安打，龍隊進帳2分，取得6：０領先。8局上龍隊添加保險分，單局敲出3安、2保送，攻下2分，取得8：0大幅度領先。梅賽鍶此役主投5局無失分，龍隊第6局啟動牛棚，呂偉晟、黃暐傑、林鋅杰中繼1局無失分，9局下吳君奕登板「關門」，雖然被敲2安，但用雙殺化解危機，終場龍隊就以8：0完封獅隊，取得2連勝，並且擠下富邦悍將，成功登上龍頭寶座，獅隊則是吞下2連敗。