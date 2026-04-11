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中華職棒中信兄弟今（11）日持續作客桃園球場，踢館樂天桃猿，此役桃猿開局靠著林子偉的安打以及陳晨威的高飛犧牲打先馳得點，兄弟則是在4局上藉由岳東華的適時安打追平比分，雙方一路平手至第9局。9局下陳晨威敲出再見安打，以2：1險勝兄弟，取得4連勝，兄弟則是吞下6連敗、開季9勝8敗，改隊史最速8敗的紀錄，原紀錄為1997年賽季的10戰8敗。兄弟今日推出洋投勝騎士交手桃猿土投曾家輝，此役桃猿開局就先發制人，開路先鋒林子偉敲出二壘安打，並靠著觸擊推進上到三壘，陳晨威高飛犧牲打助桃猿先馳得點，取得1：0領先。兄弟在4局上展開反攻，一出局後黃韋盛敲安，陳俊秀選到保送，雖然曾頌恩外野飛球出局，但岳東華把握得點圈機會，敲出追平比分的適時安打。雙方從第5局開始都未有分數進帳，兄弟雖然有攻勢，但始終缺少得點圈適時一擊。曾家輝主投5局失1分，接手的林子崴中繼2.2局無失分，陳柏豪0.1局無失分，9局上朱承洋後援1局無失分。兄弟先發投手勝騎士此役苦撐8局無失分，卻等不到打線支援。兄弟9局下換上李振昌，一出局後對成晉投出保送，陳晨威敲出中外野安打，成晉連續繞3個壘包，跑回再見分，終場桃猿就以2：1險勝，取得4連勝，兄弟則是吞下6連敗、開季9勝8敗，改隊史最速8敗的紀錄，原紀錄為1997年賽季的10戰8敗。