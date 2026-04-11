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在台電強韌電網計畫、美國電網更新及AI資料中心建置推升下，重電族群迎來史無前例的黃金爆發期。重電四雄華城、士電、中興電、亞力公布3月營收，單月及累計第一季營收全面寫下歷年同期新高紀錄。士電3月營收達42.3億元、年增逾35%，首季115.58億元，年增12.28%。目前訂單滿到2028年，更已開始承接2029與2030年的長單。隨著產品平均交期拉長至1.5到2年，士電看好未來5至10年重電產品前景，今年成長目標將挑戰10%的雙位數成長。中興電3月營收24.77億元，月增31.9%、年增4.8%，首季累計營收64.9億元。國內基建與海外擴張部分，中興電身為國內GIS龍頭，目前在手訂單高達417億元，能見度穩站三年。華城3月營收20.36億元，月增49.4%、年增3.4%，首季營收47.56億元。華城強攻美國電力市場，成為第一家取得美國「星門計畫」訂單的台廠，加上AI產業發展推升設備需求，目前在手訂單能見度直達2028年。其中，AI資料中心應用的相關訂單高達120億元。亞力3月營收7.95億元，月增2.2%、年增3.4%，首季營收25.39億元。目前亞力在手訂單突破120億元且持續增加，除了半導體海內外建廠與台電新大單挹注外，更傳接獲輝達轉投資之中南美子公司的AI機房新建訂單。