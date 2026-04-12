中央氣象署預報員劉沛滕表示，今（12）日到下週二（14日）前全台天氣大致穩定，各地多為晴到多雲，清晨北部、東北部偶有零星短暫雨，白天偏熱，高溫普遍上看32度，南部更有機會出現34至36度高溫。今（12）晚白沙屯媽祖起駕，氣象署指出，苗栗一帶近日白天高溫上看32度，長時間步行時要注意防曬、補充水分，避免中暑。此外，今年第4號颱風辛樂克已增強為中度颱風，雖對台灣天氣沒有直接影響，但下週後期可能為台灣東部海面帶來長浪，海邊活動仍要留意。
🟡今天的天氣：週二前大致穩定 全台偏熱、日夜溫差大
4月12日今天清晨，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；白天起各地大多轉為晴到多雲，中午過後山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，今低溫大致落在21至24度，台灣本島白天高溫普遍可達28至32度，南部近山區及台東局部地區甚至有34至36度高溫發生機率，近中午前後紫外線偏強，可能達過量甚至危險等級，外出要做好防曬並多補充水分。
🟡今天空氣品質：全台擴散普通 午後臭氧稍易升高
根據環境部空氣品質預報資訊，12日環境風場為西南風，全台擴散條件普通，但污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也稍易上升；馬祖及金門則要留意低雲或局部霧影響能見度。
普通等級：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖。
🟡明天的天氣：各地晴到多雲 清晨北部仍有零星雨
4月13日各地仍以晴到多雲為主，午後山區有零星短暫陣雨；清晨北部及東北部地區仍有局部零星降雨機率。氣溫變化不大，低溫約21至24度，高溫約28至32度，整體仍是偏暖偏熱的天氣型態。
🟡一週天氣：15日鋒面掠過北東轉有雨
氣象署指出，15日將有微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫略降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗也有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。16日、17日則是基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。到了18日東北風稍增強，北部及東北部氣溫再略降，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨。
🟡颱風動態：辛樂克颱風強度大 週五恐影響台灣外海
辛樂克颱風目前位於關島東南方海面，中央氣象署資料顯示，11日14時其中心位置在距離鵝鑾鼻東南東方約3590公里，已增強為中度颱風，朝西北方向前進。氣象署判斷，辛樂克距離台灣仍相當遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。不過，劉沛滕預報員指出，下週五、六前後，辛樂克外圍造成的長浪有機會傳至台灣東側海域，東部海面浪高可能增加，前往海邊、港區或從事海上活動的民眾仍要特別留意。
🟡白沙屯媽祖進香：苗栗連日高溫上看32度 信眾注意防曬補水
參與白沙屯媽祖進香的信眾要特別注意，氣象署也已啟動2026白沙屯媽祖進香氣象服務，並指出4月12日將在苗栗白沙屯拱天宮進行現場天氣播報。即日起至下週二（14日），苗栗地區天氣以多雲到晴為主，白天高溫大約會來到30至32度，體感溫度約31度，且紫外線偏強，有可能會達到過量甚至危險等級，建議大家務必加強防曬措施、隨時補充水分以避免中暑。
資料來源：中央氣象署
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4月12日今天清晨，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；白天起各地大多轉為晴到多雲，中午過後山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，今低溫大致落在21至24度，台灣本島白天高溫普遍可達28至32度，南部近山區及台東局部地區甚至有34至36度高溫發生機率，近中午前後紫外線偏強，可能達過量甚至危險等級，外出要做好防曬並多補充水分。
🟡今天空氣品質：全台擴散普通 午後臭氧稍易升高
根據環境部空氣品質預報資訊，12日環境風場為西南風，全台擴散條件普通，但污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也稍易上升；馬祖及金門則要留意低雲或局部霧影響能見度。
普通等級：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖。
🟡明天的天氣：各地晴到多雲 清晨北部仍有零星雨
4月13日各地仍以晴到多雲為主，午後山區有零星短暫陣雨；清晨北部及東北部地區仍有局部零星降雨機率。氣溫變化不大，低溫約21至24度，高溫約28至32度，整體仍是偏暖偏熱的天氣型態。
氣象署指出，15日將有微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫略降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗也有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。16日、17日則是基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。到了18日東北風稍增強，北部及東北部氣溫再略降，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨。
🟡颱風動態：辛樂克颱風強度大 週五恐影響台灣外海
辛樂克颱風目前位於關島東南方海面，中央氣象署資料顯示，11日14時其中心位置在距離鵝鑾鼻東南東方約3590公里，已增強為中度颱風，朝西北方向前進。氣象署判斷，辛樂克距離台灣仍相當遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。不過，劉沛滕預報員指出，下週五、六前後，辛樂克外圍造成的長浪有機會傳至台灣東側海域，東部海面浪高可能增加，前往海邊、港區或從事海上活動的民眾仍要特別留意。
參與白沙屯媽祖進香的信眾要特別注意，氣象署也已啟動2026白沙屯媽祖進香氣象服務，並指出4月12日將在苗栗白沙屯拱天宮進行現場天氣播報。即日起至下週二（14日），苗栗地區天氣以多雲到晴為主，白天高溫大約會來到30至32度，體感溫度約31度，且紫外線偏強，有可能會達到過量甚至危險等級，建議大家務必加強防曬措施、隨時補充水分以避免中暑。
資料來源：中央氣象署