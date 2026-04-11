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東北樂天金鷲今日在主場樂天 Mobile 最強球場展現強大投打戰力，先發左投早川隆久繳出 7 局僅失 1 分的優質先發，加上全隊擊出13支安打的猛烈攻勢，最終以 11 比 4 大勝歐力士猛牛，順利將開季勝率拉回5成，並中止了歐力士的 3 連勝。樂天先發投手早川隆久今日主投7局，僅被敲出3支安打、投出5次三振失1分。這是他自去年6月接受手術後，克服漫長復健所拿下的本季首勝，距離上次勝投已睽違295天。早川此役控球穩健，前4局僅讓對方靠1次保送上壘，另外最快球速來到148公里。早川在賽後露出久違的笑容表示，投球時完全沒有顧慮傷勢，心態非常放鬆且享受。捕手太田光也對他的球威讚不絕口，認為早川的直球強勁到足以正面壓制打者。早川則謙虛地表示，不論是用球數還是球速，他都希望能朝向更高的境界邁進。在打擊方面，樂天首局就發動奇襲，擔任開路先鋒的小鄉裕哉擊出安打後，在隊友辰己涼介打席中大膽發動盜三壘成功，並隨後跑回先制分，帶動全隊氣勢。此外，陣中強打安田悠馬也一掃賽前打擊低迷的陰霾，擊出賽季首轟，幫助球隊奠定勝基。反觀歐力士先發投手九里亞蓮今日表現卻不如預期，僅投3.2局就挨9安失5分退場，創下轉隊後最短先發紀錄，離場時更是難掩氣憤。歐力士雖在5局試圖追分，但第3任投手東松遭樂天接連全壘打狙擊，導致比分被徹底拉開。