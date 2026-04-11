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▲日月光投控集團旗下台灣福雷電子公司在高雄市仁武區仁武產業園區設廠，舉行新廠動土儀式，日月光投控集團執行長吳田玉(左2)與高雄市長陳其邁(中)、高雄市議長康裕成(左1)、經濟部產業園區管理局局長楊志清等人，共同進行動土儀式。(圖／產業園區管理局提供)

▲日月光投控集團執行長吳田玉致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／產業園區管理局提供)

日月光投控集團持續布局先進製程，旗下台灣福雷電子公司在高雄市仁武區仁武產業園區設廠，10日舉行新廠動土儀式，預計創造逾千位就業機會，日月光將持續擴大在台投資，以高雄為核心，推動半導體發展，打造高階半導體測試服務產業園區，成為高雄市政府建構矽光子產業鏈的關鍵拼圖，進一步鞏固我國在全球半導體產業中的領先地位。日月光投控集團旗下台灣福雷電子公司仁武產業園區新廠動土儀式，是由日月光投控集團執行長吳田玉主持，高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成、經濟部產業園區管理局局長楊志清、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、日月光行政長汪渡村、日月光高雄廠總經理羅瑞榮、資深副總經理洪松井、資深副總經理蘇信一、副總經理李叔霞等產官代表與會，共同見證新廠動土。日月光投控集團執行長吳田玉表示，日月光投控集團旗下台灣福雷電子公司仁武產業園區新廠，是由日月光攜手穎崴科技及竑騰科技共同投資新台幣千億元，期打造高階半導體測試服務產業園區，預計創造逾千名就業機會。日月光投控集團執行長吳田玉說，當前全球半導體產業進入轉型關鍵，面對產業結構供應鏈的重組，日月光持續推動轉型升級，期旗下台灣福雷電子公司在仁武產業園區新廠動土啟動，具備經濟引擎啟動、技術領航、產業轉型的重要意義，此一建案預計投入超過新台幣1083億元的資金，未來全面投產後，預估總年產值約1773億元，在仁武產業園區提供封測服務，將導入AI智慧製造技術，包括視覺雲端檢測系統以及全自動無人搬運設備，新廠的建築均符合高雄市綠建築自治條例規範，導入清潔生產評估與綠建築標章，打造環境友善與高效率運作的綠能零汙染之智慧工廠。吳田玉並說，展望未來，台灣福雷電子公司將於仁武產業園區提供晶圓、晶片測試的服務，第1期廠房預計2027年4月啟用，第2期廠房預計2027年10月擴廠營運，環境友善與高科技廠房的綠建築，為淨零轉型貢獻心力，新廠職缺讓半導體尖端人才能有更多就業機會駐留高雄發展，企業強強聯手與政府、學界並肩努力，共同推動半導體產業邁向更具競爭力的未來。高雄市長陳其邁指出，日月光深耕在地四十多年，產業布局以台灣為主，專注於完善製程、提升良率及自動化程度，展望全球半導體產業趨勢，以永續及數位轉型整合供應鏈，攜手穎崴科技及竑騰科技進駐仁武產業園區，半導體產品測試、封裝測試專業供應相關零組件與高階先進封裝技術設備製造的在地化產業合作，確保技術與產能同步發展，先進測試的需求強勁厚植台灣半導體產業人才，成為高雄市政府建構矽光子產業鏈的關鍵拼圖，將逐步構築高雄完整的半導體S廊帶，此一布局將有效縮短供應鏈距離，讓世界看見台灣的矽盾實力與價值。