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▲翁鈺鈞（右）發片沒找許志豪（左）合唱，讓男方很難過。（圖／三立電視提供）

46歲台語歌手許志豪近期才被爆出跟師妹翁鈺鈞秘婚，引發演藝圈與粉絲高度關注，對此，他今日親上火線回應，強調一切只是誤會，兩人只是關係好的前後輩，雖然嘴上撇清關係，不過他馬上發起了翁鈺鈞的牢騷，透過對方發專輯找別人合作不找自己合唱，直呼「全世界都在瞞我。」許志豪、翁鈺鈞緋聞起於在節目中親密互動，過去也曾合作演出結婚橋段，再加上過年期間被目擊現身圓山大飯店與家人聚餐，被解讀為「見家長」，甚至還傳出兩人「早已結婚」說法。根據《 自由娛樂》報導，許志豪出面澄清，當天只是在餐廳巧遇彼此家人，順勢一起拜年，他無奈透露消息傳開後接到不少親友來電祝賀，讓他哭笑不得直呼：「真的沒有啦！」雖然否認關係，但他大方承認翁鈺鈞是自己的理想型，不過目前仍以工作為重，特別是專心投入演唱會籌備，對於感情並未多做規劃。不過提到這位「理想型師妹」，許志豪卻也忍不住吐露一段「受傷心情」，原來翁鈺鈞近期推出新專輯《偷偷藏入心》，主打歌〈檸檬愛玉〉沒找自己合作，反而找來蔡昌憲合唱，甚至他直到發表會前一天才得知消息，當場「玻璃心碎滿地」，他自嘲當下感覺「全世界都在瞞我」，甚至一度懷疑自己在演藝圈的存在感，不過冷靜後他仍展現風度，稱讚兩人的聲音十分合拍，直言作品完成度很高，展現成熟態度。