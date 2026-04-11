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美國能從高油價中獲利嗎？

美國與伊朗雖然達成了兩週停火協議，但是如今越來越明顯的情況是，無論出於什麼原因，荷姆茲海峽依舊並未恢復正常開放，這使得國際能源市場持續承受壓力。對此，美國總統川普（Donald Trump）今（11）日在社群媒體表示，大量空油輪此刻正駛往美國裝載「甜美」的石油，並稱「我們恭候您的光臨」，似乎認為美國可從油價高漲中獲利。川普在他個人Truth Social發文表示，「大量完全空載的油輪，其中一些是全球最大的油輪，此刻正在駛往美國，準備裝載世界上品質最好、最「甜美」的石油（還有天然氣！）」。川普強調，「我們的石油儲量比排名第二和第三的國家加起來還多，而且品質更好。我們已經準備好了，恭候你們大駕。抓緊時間！」川普似乎是暗示美國將能靠著出口石油獲利，這其實不是川普第一次試圖把美國塑造成荷姆茲海峽封閉的受益者，川普之前就說過美國現在是世界上最大的石油生產國，所以不需要依賴荷姆茲海峽的水路運輸。美國從中東地區進口的石油確實已經大大減少，然而，若國際油價高漲，那麼美國消費者最終還是會面臨更高的油價與能源成本，進而拖累美國整體經濟表現。且石油產出僅佔美國整體GDP微乎其微的比例，諾貝爾經濟獎得主克魯曼曾直言，「認為石油能夠成為像美國這樣一個擁有龐大且多元化經濟體的國家的繁榮引擎，純屬無稽之談」。不過也有看法認為，川普淡化荷姆茲海峽被封鎖以及高油價的影響，只是為了降低伊朗的籌碼，提高美國在談判時的地位，試圖去除美國需要為了打開荷姆茲海峽而向伊朗妥協的論述。