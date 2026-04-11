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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退賽首戰，今（11）日在台北小巨蛋寫下完美開局，他全場狂砍21分率隊大勝領航猿。賽後記者會上，勇士總教練許晉哲再一開始就霸氣說：「時間全留給志傑」，林志傑則展現一貫的「省話一哥」本色，平淡看待場上與阿提諾的激烈衝突，同時也說：「好險這一次沒有用手去撐，有用屁股去接。」賽後記者會一開始，許晉哲總教練與林志傑一同入座，但許總隨即留下一句：「賽前我已經受訪過了，所以現在所有的時間都給志傑。」將所有閃光燈與話語權留給這位即將告別戰場的傳奇。面對自己的引退主題周，林志傑對於首戰的大勝表現得相當淡定，僅簡單表示：「贏球當然都很開心。」他隨後補充，今天的表現正如教練所期盼，就是展現球隊特色，並在場上做最習慣、最合理的出手，「今天剛開始都有把握住，也是蠻開心的。」針對首節就火力全開、連飆11分的高效率表現，媒體詢問是否因為場面浩大導致衝太快、後面會太累？林志傑笑回：「這年紀不就是這樣嗎？」他直言清楚自己的體能狀況，因此選擇在狀態最好的開局全力進攻，當體能下滑時，則改以其他方式幫助團隊。即便今日小巨蛋湧入1萬3500名球迷，氣氛與主場和平籃球館完全不同，林志傑表示這對他而言既單純又複雜，但上了場就是專注，「畢竟也打了這麼多年，所以在場上就比較專注。因為對我們來講，這兩場對我們來講很重要，所以團隊的勝利對我來講是最重要的。」比賽第三節因阿提諾挑釁舉動引發的「大場面」，林志傑也給出雲淡風輕的回答：「球賽、比賽就是這樣，大家都是為了自己的球隊爭取，這就是球隊要團結，我覺得還好。」不過談到那一記「坐飛機」重摔，林志傑坦言當下也嚇一跳，心裡驚覺「不會吧」。所幸他憑藉經驗，落地時並未使用手部硬撐，而是運用身體緩衝。他透露目前皮膚有些不舒服，賽後會好好放鬆一下。