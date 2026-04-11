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▲鄧紫棋在大巨蛋演唱會第3天大玩台語哏冷笑話。（圖／讀者提供）

鄧紫棋連3天學台語 大巨蛋全場都笑翻

從笑話延伸正能量 鼓勵粉絲相信自己

歌手鄧紫棋連續4天在台北大巨蛋舉辦《I AM GLORIA》演唱會，今（11）日進入第3場時，現場氣氛再度推向高潮，她除了帶來高水準演出外，也特別設計與觀眾互動的橋段，延續前2天學習台語的話題，讓粉絲感受到滿滿誠意。第三天演出中，她更準備了一段台語笑話，瞬間成為全場最印象深刻的亮點之一。鄧紫棋在舞台上分享，自己這幾天特別為台北場準備台語內容，第一天先用台語簡單介紹自己，第二天則學習更多日常用語，到了第三天，她笑說一直在思考要帶來什麼新內容，最後決定挑戰更高難度，準備一段需要觀眾配合的台語橋段，讓全場一起參與互動。鄧紫棋接著拋出問題與觀眾互動：「結婚50年是金婚、60年是鑽石婚，那結婚100年是什麼婚？」在現場觀眾還在思考時，她立刻公布答案：「是幾霸婚！」巧妙運用台語諧音，將「一百分」轉化為「幾霸婚」，讓全場瞬間爆笑，也成功炒熱氣氛。這段突如其來的冷笑話，不僅拉近與粉絲距離，也展現她親民的一面。鄧紫棋並沒有讓這段笑話只是停留在搞笑層面，而是進一步延伸出正向訊息。她向全場喊話：「今天我們都是100分！」鼓勵歌迷相信自己的價值，傳遞自信與肯定的力量，這樣的轉折也讓不少觀眾直呼感動。這次台北演唱會中，鄧紫棋特別加入台語元素，從第一天到第三天逐步進階，成功打造屬於台北場的專屬記憶點。無論是語言挑戰還是幽默橋段，都讓觀眾留下深刻印象，也展現她對在地文化的用心。第三場以「幾霸婚」收尾，不只帶來笑聲，也為整個巡演留下溫暖又難忘的一個晚上。