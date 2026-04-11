我是廣告 請繼續往下閱讀

目前世排第6的台灣羽球一哥周天成今（11）日晚間，於亞洲羽球錦標賽對上地主石宇奇，飆汗奮戰44分鐘，最終以9：21、13：21敗下陣，無緣男單冠軍賽，吞下兩人對戰9連敗紀錄。不過周天成仍平自身在亞錦賽的最佳紀錄，也是台灣羽壇第一位擁有兩面亞錦賽獎牌的男單選手。世界排名第6的周天成今年狀態雖不佳，但此次亞錦賽回穩，昨天三局大戰逆轉擊敗新加坡好手駱建佑，強勢闖進四強戰，也是繼2019年之後二度進入四強。然而，周天成今天對上老對手石宇奇，首局就大幅落後，周天成以重扣搶下第2分，石宇奇卻馬上連拿11分，拉開比分差。小天以9：21居後，失掉第一局，這也是兩人對戰紀錄中最懸殊的分差。第二局一開始，兩人比數膠著，周天成進攻更主動，並在4：9時連追4分化解危機，並以10：11一分之差進入技術暫停。暫停回來後石宇奇進入猛攻模式，連續攻下9分進入賽點，周天成化解三個賽點後，石宇奇最終以一記輕挑過網，搶下冠軍戰門票，比數13：21。周天成自從2023年杭州亞運直落二獲勝後，近兩年多對上石宇奇，加上今天已吞下9連敗。周天成雖止步四強，無緣男單冠軍戰，但仍拿下屬於自己的第二面亞錦賽銅牌，追平自身成績，也創下台灣紀錄。