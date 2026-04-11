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中華職棒樂天桃猿今（11）日靠著陳晨威的再見安打以以2：1險勝中信兄弟，總教練曾豪駒賽後強調，兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）不好突破，因此要把握每次得分的機會。曾總強調，此役對方雖然是派出頂級洋投，但全隊用了4名土投曾家輝、林子崴、陳柏豪、朱承洋贏下比賽，是非常寶貴的經驗。桃猿此役推出土投曾家輝交手勝騎士，曾家輝主投5局失1分，林子崴中繼2.2局、陳柏豪0.1局皆無失分，9局上朱成洋登板，演出3上3下。勝騎士則是苦撐8局失1分，但得不到打線的火力支援，9局下李振昌登板，對成晉投出保送後，被陳晨威敲出再見安打。桃猿總教練曾豪駒賽後笑說，此役贏的非常辛苦，「今天雙方都表現得非常好，面對到勝騎士的投球，也知道他是中職頂級的投手，要在他身上得到很多分數是比較困難的，就是要把握每一次可以得分的機會。」曾總強調一點，「雖然我們遇到勝騎士，但我們今天用本土投手贏下這場比賽，其實是很寶貴的經驗。」曾豪駒直言，不管是先發的曾家輝，還是中繼的林子崴、陳柏豪，甚至朱承洋的成功收尾，「這是大家可以做到的，希望往後這種比賽，每個人可以盡好自己的責任。」談到成晉在9局下連繞3個壘包的跑壘，曾總認為三壘指導教練判斷非常果斷，「當下判斷是深遠安打，又看到是左手野手岳政華接球，順向可能沒那麼好傳球，這個判斷其實是非常好的。」曾總說，不只成晉這個跑壘看得緊張，其實平手的局面下，每局都很緊張，「平手之下就是看誰犯的錯比較少、誰在這時候出錯，就有可能把勝利帶走。最後我們把勝利留下來，這是全隊一起努力的。」桃猿開季5勝有3場跟陳晨威有關，曾總表示，陳晨威經過這幾年的磨練，已經是非常成熟的選手，「他知道什麼狀況要去掌握、回擊，連守備上都有帶動到全隊的士氣。他在今年的角色轉換上，我覺得扮演很好的溝通橋樑跟連結。」