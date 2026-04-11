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讀賣巨人今（11）日在東京巨蛋主場迎戰養樂多燕子，雖然全場靠著兩記全壘打展現追分韌性，但最終仍以 2 比 3 惜敗，未能達成今季首度的三連勝。此戰巨人隊派出新洋投馬塔（Bryan Mata）首度先發，雖然他投出 156 公里的火球，但首局便因守備失誤與安打陷入苦戰失掉 2 分，而後續打線雖然兩度將分差縮小至 1 分，卻始終欠缺關鍵的一擊，最終在主場飲恨。睽違6場比賽重回先發陣容的坂本勇人，在7局下半迎來本場最關鍵的時刻。他在前兩打席皆吞下三振後，第三打席鎖定球路將球大力敲向中外野，這記陽春砲不僅是他本季的首號全壘打，更是他自去年8月15日對戰阪神戰代打開轟以來，睽違239天的再度擊出本壘打。這一棒讓他的職棒全壘打數正式來到第299支，距離生涯300轟僅剩最後一步。另外巨人隊的得分亮點則是捕手山瀨慎之助。在 0 比 2 落後的第 3 局，山瀨從對方先發左投山野太一手中敲出直擊左外野看台的陽春砲，這是山瀨在職棒生涯第7年、第 19 場出賽中待望已久的生涯首轟，成功為球隊破蛋。雖然山瀨與坂本兩位跨世代成員先後建功，但在1分差的壓力下，巨人隊殘壘過多，最終未能成功翻盤。養樂多隊今日在開局就展現極佳的進攻效率。1 棒長岡秀樹率先選到保送後，2棒山塔那（Domingo Santana）隨即補上直擊左外野圍欄的二壘安打佔領得分圈；緊接著鈴木叶擊出右外野平飛球，趁著巨人隊外野手平山不慎失誤，養樂多隊在首局便一口氣灌進 2 分先馳得點，為比賽定下勝基。除了開賽的強攻，山塔那在第 7 局上半的發揮更決定了本場勝負。他面對巨人隊開季表現穩定、此前連續 4 場無失分的救援投手赤星優志，精準抓到一顆進入紅中的曲球，將其掃上左中外野看台，這記本季第 4 號陽春砲為養樂多隊帶入關鍵的第 3 分。正是這 1 分的領先優勢，讓養樂多隊即使在被坂本勇人敲出全壘打追趕，依然能憑藉牛棚戰力守住勝利，成功阻斷巨人隊的連勝之路。